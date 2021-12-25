30萬全新家具添暖意　迦南憨兒之家溫暖過冬

▲高雄中山扶輪社捐贈家具給迦南憨兒之家。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

「終於可以溫暖過冬了！」以照顧憨兒為主的迦南憨兒之家因經費問題籌建過程辛苦，近來受到疫情影響募款更是雪上加霜，高雄中山扶輪社獲悉後，動員社員集資30萬元，購買了16套全新的床組、桌椅等家具，在25日耶誕節送到憨兒之家，希望讓老憨兒能過一個溫暖的冬天。

▲全新的床和桌椅等家具讓憨兒之家更溫暖。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

迦南身心障礙養護院院長杜英吉表示，養護院推動的迦南憨兒之家建院計畫主要是救助無依老憨兒，身障者父母一生的牽掛，就是擔心如果有一天他們病了、老了，身障孩子怎麼辦？一般教養院不收老的，植物人中心只收長期無意識的，那老憨兒怎麼辦呢？社會上有很多家人會帶著身障者同歸於盡的例子，希望大家能共盡一份心力，為老憨兒打造一個最後的家。

迦南目前收容50多名重度、極重度身心障礙者，狀況包括植物人、重度智能障礙、罕見疾病身障，97%來自弱勢家庭，平均年齡高達50歲以上，有些甚至連父母都過世了，就進到此地接受24小時照顧。

中山扶輪社為協助迦南身心障礙養護院籌建老憨兒之家，發起了「扶輪有愛溫馨憨房」，提供16套全新的床組與桌椅等，為老憨兒送來最好的聖誕禮物，讓憨兒可以有更舒適的生活環境。

這項公益活動由中山扶輪社社長常偉倫發起，號召第三分區友社共襄盛舉，總經費近30萬元，社友們在得知消息後，紛紛慷慨解囊，迅速籌得善款。

常偉倫表示，這次所募得的經費，全數用於購買16組單人書架型實木床架、床墊、實木桌椅、塑膠折疊椅及10組殺菌燈，提供可以自由走動的老憨兒使用，讓新建的迦南憨兒之家寢室更溫馨、更有家的感覺。