大陸年度十大最醜建築！「恒大海花島」醜到洗眼奪第一：媚俗典型

▲恆大海花島建築群。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

記者鄭思楠／綜合報導

由RCC瑞達恒旗下媒體建築暢言網舉辦的年度「中國十大醜陋建築評選」日前出爐，當中的「第一名」為近來出現資金斷鏈面臨破產危機的恒大集團旗下項目的海南儋州海花島建築群。評審給它的上榜理由是，資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅專案的典型。

據《觀察者網》引述微信公眾號「灣區高樓迷」19日報導，這項評審最終結果日前在北京揭曉，本活動旨在遏制醜陋建築的頻繁出現，弘揚優秀的建築文化。

主辦方表示，此次評審落實「適用、經濟、美觀、綠色」的新時期建築指導方針，評審標準為，1.建築使用功能極不合理；2.與周邊環境和自然極不和諧；3.抄襲、山寨；4.盲目崇洋、仿古；5.折衷、拼湊；6.盲目仿生；7.刻意象徵、隱喻；8.體態怪異、惡俗；9.明知不可為而刻意為之等維度。經由社會公開徵集投票，及專家評審團評選，最終確定出2021年中國十大醜陋建築榜單。

主辦方表示，很多網友對於這個一年一度的選醜大賽都是抱著「看熱鬧」的心態，殊不知對於中國建築而言這個評選很重要。主辦方稱，這個評選活動的項目組起初以為，醜陋建築做個三、五屆就差不多結束了，但是現在做了十二屆還在繼續，醜陋建築還在不斷出現，這恰恰說明還有很多地方沒有做好。

2021第十二屆中國十大醜陋建築榜單

恆大海花島建築群

上榜理由：資本任性妄為，破壞海洋生態，形態怪異雜亂，是炫富、媚俗文旅項目的典型。

項目地點：海南儋州

▲蘇州灣文化中心。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

蘇州灣文化中心

上榜理由：用無功能的超尺度形式附會飄帶概念，造型浮誇浪費，屬於假大空設計的代表作。

項目地點：江蘇蘇州

▲弘陽廣場。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

弘陽廣場

上榜理由：以枯燥的單一表皮整體覆蓋多種功能、超大尺度的建築體量，危害城市視覺環境。

項目地點：山東濟南

▲維景國際大酒店。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

維景國際大酒店

上榜理由：建築更新改造未能糾正原有設計缺陷，越改越丑，有損首都東大門的城市形象。

項目地點：北京

▲一汽紅旗創新大廈。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

一汽紅旗創新大廈

上榜理由：整體設計思路因襲象形化的形式主義套路，設計語彙自相衝突，影響企業「創新」形象。

項目地點：吉林長春

▲阿里巴巴華南運營中心。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

阿里巴巴華南運營中心

上榜理由：毫無邏輯的體量切削，手法粗糙，比例失當，弄巧成拙。

項目地點：廣東廣州

▲G60科創雲廊。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

G60科創雲廊

上榜理由：用虛假、浪費的誇張手段盲目追求城市奇觀，以掩蓋建築主體的平庸設計。

項目地點：上海松江

▲大王山朗豪酒店。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

大王山朗豪酒店

上榜理由：刻意求怪，忸怩作態，徒增成本，既不合理又不美觀。

項目地點：湖南長沙

▲中國建築科技館。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

中國建築科技館

上榜理由：設計以象形手法模仿「種子」造型，牽強附會，背離當代建築科技主題的表達。

項目地點：湖北武漢

▲長慶路跨金堤河橋（龍鳳橋）。（圖／翻攝自微信公眾號／抱琴堂）

長慶路跨金堤河橋（龍鳳橋）

上榜理由：形式低俗，手法拙劣，畫蛇添足，有悖現代橋樑結構的基本邏輯和美學精神。

項目地點：河南濮陽