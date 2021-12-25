今增18例境外！10多歲男入境採檢確診　「27人列居家隔離」

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增18例COVID-19移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。其中有17名個案符合突破性感染，但當中有一名10多歲男性，案16989入境日為12/22，當天採檢後12/25確診，仍匡列接觸者28人，27人列居家隔離、餘1人列自我健康監測。

指揮中心指出，匡列之28名接觸者為同班機旅客10人+防疫巴士乘客17人（機場到防疫旅館）。

指揮中心說明，今日新增18例境外移入個案，為15例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(6例，案16985、案16990-16992、案17000、案17001)、越南(6例，案16986-16988、案16996、案16997、案16999)、柬埔寨(案16989)、法國(案16993)、巴基斯坦(案16994)、義大利(案16995)、阿拉伯聯合大公國(案16998)及荷蘭(案17002)，入境日介於今(2021)年12月10日至12月23日。

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▲12月25日新增境外移入確診個案表（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,860,998例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,841,748例排除)，其中16,891例確診，分別為2,238例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）