被月子中心價格嚇傻！他勸「台男不要亂結婚」　網噓爆

▲原PO被月子中心的價格嚇傻，奉勸「台男不要亂結婚」。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

女性生產完後，都希望能夠做好月子，休養身體。但近期有位網友在網路上奉勸「台男不要亂結婚」，理由是看到自己朋友在抱怨月子中心一個月就要噴30萬以上，讓他當場嚇傻。

原PO表示，看到朋友一直抱怨太太要求去月子中心，「一噴就要破30萬」，先不討論到底要不要去，光是這個金額就讓他嚇到，「如果是住滿30天的話，代表一天就超過1萬」，讓原PO傻眼詢問「是不是沒錢去月子中心就不該結婚？」並稱自己也想創業月子中心了。

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貼文一出，卻引起許多女網友抨擊，「三十萬就嫌貴，你真的不要結婚生小孩」，「月中只是花錢的開端，後面還多著呢」，「月子中心還好吧，那有這樣算的，扣掉幫帶小孩跟尿布奶粉錢還有月子餐錢，泌乳茶那些，這樣一天一萬很貴嗎？健康是有錢買不到的」，「頭幾個月可以請保姆或是月子中心都好，真覺得人不要省這種錢。對寶寶媽媽都好」。

也有不少網友表示，「誰說月子中心一定要老公付錢，自己出錢也會被嘴嗎？坐月子沒做好會影響一輩子欸，或者在坐月子時沒有好好休息壓力太大，直接產後憂鬱，不懂為什麼都要覺得月子中心是拜金的行為」，「既然男人付不起，女人可以自己付啊，女人要對自己好一點」，「也有一天3500的，看個人經濟都有選擇，當然身體健康無價，看你怎麼選」，「可以用錢解決的就不是大事，想想在家坐月子可能的問題，你會馬上去賺錢」。