超甜！謝志偉曝光小女兒慶生照　網暴動狂喊：岳父好

▲謝志偉曝光小女兒照片，網友暴動狂喊岳父好。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

駐德代表謝志偉在德國首都柏林位女兒慶生，並在臉書分享照片，不少網友大讚女兒正翻，還有網友留言叫謝志偉「國民岳父」。

謝志偉表示，小女兒是平安夜出生的，今晚只有我們倆在柏林，請她去吃義大利餐慶生。回到家，她為自己點了迷你生日蛋糕上的1根蠟燭，許了三個願。

謝志偉PO出兩人的合照，有朋友告訴他女兒完全像媽媽，雖然他也表示同意，但也不禁感嘆「好歹也留個百分之一給為父的吧？！」而他也翻出女兒奶娃時期照片，跟自己年輕時的照片，懷念過去曾抱著女兒進出選舉場的日子，從小女兒也都知道「我是台灣人」清清楚楚，朗朗上口。

然而，謝志偉感慨，隨著時間過去，女兒個兒逐漸長，我們年紀逐漸大。但願，日後，孩子們能繼續擁有她們的歡樂，不再有我們這一代父母的煩惱。他也祝大家，聖誔快樂！新的一年 平安健康 萬事如意！

照片曝光後，許多網友大讚「真的好漂亮，也真的像媽媽。」、「好甜！」、「好美！好美！祝 生日快樂」、「恭喜大使，女兒好漂亮，而且鼻子和嘴巴蠻像你的，別難過，大使年輕時也是個帥哥餒」、「氣質美女 爸爸媽媽教養的很好」。

還有網友說，「這照片po出來，大使會變成國民岳父」、「等一下會有很多人認岳父了，生日快樂平安喜樂」、「這麼正！岳父好」。

▲▼謝志偉翻出女兒奶娃時期照片，還有自己年輕時舊照。（圖／翻攝謝志偉臉書）

