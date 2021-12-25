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境外生單日大增6例確診　校園累計總數達938例

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外生單日增6例確診、累計215例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，國際新冠肺炎疫情持續升溫，根據教育部今（25日）公布最新統計資料，截至昨（24日）為止，各級學校新增6例確診，都是境外移入的高中生，境外生累計確診達215例，也讓全國校園累計總數達到938例。

中研院P3實驗室本月初爆發一名人員染疫，讓台灣維持35天的0本土確診破功，指揮中心宣布重罰中研院15萬元，而近期國際疫情因Omicron病毒而升溫，累計到今天為止，全球染疫人數超過2.78億人，法、義、紐約皆創下單日確診數新高，中國西安也因此封城。

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根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到938例，較前一天新增6例，全部都是境外移入高中生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到215例，其中境外移入大專校院學生178例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。

▼境外生單日增6例確診、累計215例。（圖／教育部提供）

▲▼境外生單日大增6例確診，校園累計總數達938例。（圖／教育部提供）

另在本土確診學生數部分，則仍維持723例，連續14天沒有新增個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

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