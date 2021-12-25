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大陸日增「87+4」西安佔75例　廣西、雲南也爆疫情

▲▼ 大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

▲西安因疫情全城封閉式管理。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委25日通報，過去一天，新增本土病例87例，其中陝西西安75例，另外，陝西延安和咸陽兩市也出現病例。新增本土無症狀感染者4例，均在廣西防城港市。此外，雲南也突新增4例確診，據當地衛健委通報，4感染者是昆明在主動就醫人員及其密切接觸者核酸檢測中發現。

通報顯示，新增確診病例140例。其中境外輸入病例53例（上海15例，天津9例，陝西8例，廣東6例，廣西5例，湖南4例，雲南2例，浙江1例，福建1例，山東1例，四川1例），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（湖南4例，陝西4例，四川1例）。

本土病例87例（陝西78例，其中西安市75例、延安市2例、咸陽市1例；廣西5例，均在防城港市；雲南4例，均在昆明市）。無新增死亡病例。新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（上海4例，浙江2例）。

截至12月24日24時，大陸現有確診病例1881例（其中重症病例9例），累計治愈出院病例94354例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例100871例，現有疑似病例10例。累計追踪到密切接觸者1403530人，尚在醫學觀察的密切接觸者53923人。

此外，新增無症狀感染者24例，其中境外輸入20例，本土4例（均在廣西防城港市）；當日轉為確診病例9例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察20例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者492例（境外輸入452例）。

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