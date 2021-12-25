　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德病毒權威：中國疫苗抗Omicron效果差令人擔心

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲中國科興疫苗。（圖／CFP）

文／中央社記者林育立柏林24日專電

德國病毒權威德羅斯登表示，中國疫苗對抗Omicron的效果差，令人擔心，他並推測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒可能源自中國的皮草飼養。

柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）表示，Omicron當然也會去中國，但中國使用的疫苗對抗這種變異株的效果差，「我現在最擔心的是中國」。

德羅斯登在「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）今天刊出的專訪說，這是真正的風險，包括對全球經濟。

根據香港大學和中文大學醫學院的最新研究，施打3劑中國科興疫苗沒有足夠的抗體水準可對抗Omicron變異株。

德羅斯登10月才由世界衛生組織（WHO）指派，成為26人專家小組的一員，負責追溯COVID-19的起源。病毒到底來自自然環境或實驗室，自疫情爆發以來就備受爭議。

德羅斯登說，中國再三宣稱病毒來自外國，不過有可靠線索顯示病毒很可能來自皮草動物。這病毒非常不可能由實驗室人造，這樣沒有根據的假說反而會轉移大家對中國皮草動物飼養的注意力。

他強調，疫情從現在起由Omicron主宰，目前還不確定感染Omicron後病情是否較輕，接種第3劑疫苗的確能減少感染和傳播的風險，為控制疫情戴口罩「特別有效」。

德羅斯登是2003年爆發的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）共同發現者之一，他領導的團隊早在去年1月即研發出COVID-19的快速檢驗試劑，領先各國。

身為德國政府防疫小組顧問，德羅斯登經常透過媒體向社會大眾解釋疫情，可說是全國最知名的病毒專家。

 

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
黃安遭「大陸官方下重手修理」！　急道歉仍GG了
彈頭揭道歉主因「不是因為我錯」　警告酸民：小心全要去坐牢
21歲男大生做太久！應召女被逼崩潰報警「一般人5分鐘就結束」
北市東區酒店槍擊！離場爆衝突　莽男開槍打人大腿後遭圍毆
快訊／玉山下雪了！　聖誕節冷氣團激凍10℃
徐若瑄平安夜再發文！　4字箴言揭真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國耶誕節確診數大增　專家呼籲別戴布口罩

德病毒權威：中國疫苗抗Omicron效果差令人擔心

英國Omicron擴散　單日增12萬2186例確診創新高

矮個男翻盤「多金又多精」！　國外研究身高175cm以下性能力更好

印度神童預言被打臉？欽點「2大投資目標」被分析師點名：都會跌

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

「聲林3」李杰明《差不多先生》超炸　艾怡良變迷妹「邊看邊阿阿叫」

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

美國耶誕節確診數大增　專家呼籲別戴布口罩

德病毒權威：中國疫苗抗Omicron效果差令人擔心

英國Omicron擴散　單日增12萬2186例確診創新高

矮個男翻盤「多金又多精」！　國外研究身高175cm以下性能力更好

印度神童預言被打臉？欽點「2大投資目標」被分析師點名：都會跌

耶誕前夕新增確診破紀錄！巴黎遊客依舊熱絡　街道瀰漫假期喜悅

白宮：美國31日起解除非洲8國外籍旅客入境禁令

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

耶誕夜疑宅配毒品狂歡　高雄毒男「車內淡淡的味」洩底

Makiyo醉毆運將坦言「哭不出來」！認了想過輕生　1年翻身月入60萬

前奧運金牌評戴資穎：她讓假動作成世界性問題，無緣奪金在這關鍵

黃安講錯話！「大陸官方下重手修理」急道歉仍GG　登熱搜陸網酸爆

彈頭揭道歉主因「不是因為我錯」！　警告酸民：小心全要去坐牢

全台急凍探10°C！身體5入口「易被寒邪入侵」　保暖重點一次看

郭婞淳第4度獲最佳女運動員　實現奧運奪金破世界：我真的好婞運

北市東區酒店槍擊！離場爆衝突　莽男開槍打人大腿後遭圍毆

遛鳥俠尾隨尻射美腿妹　還拍下噴精過程！辯「性成癮」遭打臉

美式拿鐵買1送1爽喝！4大超商「聖誕咖啡優惠」來了　還有第2杯7折　

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

幫醫學院兒打掃房間！55歲媽從6樓墜落

被風箏捲到12m空中　男驚悚受困60秒

美3大4小陳屍家中　2大原因曝光

專家打臉印度神童　價格都會跌

60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死

小隻男翻盤！國外研究矮個男性能力好、會賺錢

白宮：31日起解除非洲8國入境禁令

網美哺乳痛爆　老公幫忙吸：味道真甜

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

沒退休金　朴槿惠出獄後晚境淒涼

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」性侵8歲女兒

耶誕前夕確診破紀錄　巴黎依舊熱絡

英國Omicron擴散　單日增12萬2186例確診創新高

更多熱門

相關新聞

英國Omicron擴散　單日增12萬2186例確診創新高

英國Omicron擴散　單日增12萬2186例確診創新高

英國今天公布，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株擴散，單日確診病例續創新高。

貨幣政策分歧：美「鷹」歐「鴿」

貨幣政策分歧：美「鷹」歐「鴿」

3劑都打科興「難以抵禦Omicron」

3劑都打科興「難以抵禦Omicron」

東京現首例Omicron本土個案　無出國史

東京現首例Omicron本土個案　無出國史

南韓研發首款PCR試劑！4小時驗出Omicron

南韓研發首款PCR試劑！4小時驗出Omicron

關鍵字：

Omicron

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

21歲男大生做太久　應召女報警處理

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

女子高鐵暴哭　服務員跪地幫擦淚

2022財運最旺「4生肖」！從年頭賺到年尾

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面