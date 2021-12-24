「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

「台灣機車路權促進會」認為機車待轉路口設計不當，反映成效不佳，24日晚間在新北市板橋區縣民大道、新府路口發動「待轉大繞境」，有約20多輛機車不斷在路口待轉，不料期間2名成員私自拆下「兩段式左轉」號誌牌，還有1人對警方比中指，均被以現行犯逮捕帶回派出所，以毀損公物、污辱公署罪嫌偵辦。

「台灣機車路權促進會」去年12月18日也曾在板橋區中山路、新府路口發起「待轉大富翁」，事後新北市交通局同意建立意見交換平台，針對「塗銷禁行機車道」、「機車自行選擇是否兩段式左轉部分」等部分定期開會討論。

如今雙方開會已經1年，機促會不滿15項提議僅2項通過（中山板新路口、淡水中山北濱海路口開放內側左轉​），因此24日晚間6點再次發動「待轉大繞境」，有20多輛機車在縣民大道、新府路口繞行，但由於新北耶誕城人潮眾多，警方提前派員在場疏導，並未特別影響交通。

▲▼成員拆下兩段式左轉號誌牌，以此表達不滿，遭現場警方壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

晚間8點20分，車隊臨時更改地點，前往人車較少的中山路、新府路口繼續繞行，不料2名男性成員頭戴工程帽、背心，乘機拆除路口一面機車兩段式左轉的號誌牌，遭現場員警制止、壓制，引起在場其他成員鼓譟，還有1人向警方比中指，最後3人都被以現行犯逮捕帶回。

機促會不滿警方作法，拍下壓制照片，在臉書痛批「警察打人！」目前有約10人前往新海派出所外「守夜」聲援。

對此，海山分局表示，警察絕對尊重民眾表達意見的權利與自由，也尊重民眾以任何形式來表達訴求，同時更要維護大眾運輸的安全與便利 ，避免任何行為影響用路人的交通安全。若有任何污辱公署或毀壞公物之行為者，警方必定嚴正執法。