　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

「台灣機車路權促進會」認為機車待轉路口設計不當，反映成效不佳，24日晚間在新北市板橋區縣民大道、新府路口發動「待轉大繞境」，有約20多輛機車不斷在路口待轉，不料期間2名成員私自拆下「兩段式左轉」號誌牌，還有1人對警方比中指，均被以現行犯逮捕帶回派出所，以毀損公物、污辱公署罪嫌偵辦。

「台灣機車路權促進會」去年12月18日也曾在板橋區中山路、新府路口發起「待轉大富翁」，事後新北市交通局同意建立意見交換平台，針對「塗銷禁行機車道」、「機車自行選擇是否兩段式左轉部分」等部分定期開會討論。

如今雙方開會已經1年，機促會不滿15項提議僅2項通過（中山板新路口、淡水中山北濱海路口開放內側左轉​），因此24日晚間6點再次發動「待轉大繞境」，有20多輛機車在縣民大道、新府路口繞行，但由於新北耶誕城人潮眾多，警方提前派員在場疏導，並未特別影響交通。

▲▼「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼成員拆下兩段式左轉號誌牌，以此表達不滿，遭現場警方壓制。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指。（圖／記者陳以昇翻攝）

晚間8點20分，車隊臨時更改地點，前往人車較少的中山路、新府路口繼續繞行，不料2名男性成員頭戴工程帽、背心，乘機拆除路口一面機車兩段式左轉的號誌牌，遭現場員警制止、壓制，引起在場其他成員鼓譟，還有1人向警方比中指，最後3人都被以現行犯逮捕帶回。

機促會不滿警方作法，拍下壓制照片，在臉書痛批「警察打人！」目前有約10人前往新海派出所外「守夜」聲援。

對此，海山分局表示，警察絕對尊重民眾表達意見的權利與自由，也尊重民眾以任何形式來表達訴求，同時更要維護大眾運輸的安全與便利 ，避免任何行為影響用路人的交通安全。若有任何污辱公署或毀壞公物之行為者，警方必定嚴正執法。

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光
蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑
「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中
男半裸「性侵母山羊」致死！　判關6年
老公生日　大咖女星現場豪送「5500萬支票」
周杰倫變聖誕魔術！水倒出「透明→紅酒」29秒神奇片網看呆
好市多「內褲藏一物」　她開箱傻眼！網驚喊：太噁心了
400萬人年薪不到50萬！他血淚曝鬼島玩法　一句話道盡年輕人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

快訊／永和槍戰主嫌求情「我有漸凍症」　新北地院裁定羈押

最後一號大法官解釋813號出爐　73年制度走入歷史

快訊／北市信義區公寓火警！媽找不到11歲兒嚇壞　急打電話找人

無良休旅肇逃畫面曝！母女雙載慘遭撞飛　無照男怕被罰鑽巷落跑

營區大門哨兵不見了！　長官抓包「蹲著偷睡覺」最重判5年

早餐店老闆對落單女客襲胸指侵　她大喊「不要碰我」仍受害

8月男嬰撞頭「永遠看不到父母」　惡保母反咬涉過失重傷害判刑

聽障童遺失價值十餘萬電子耳　派出所警力協尋1小時後找到了

扯辯「隨便亂打」！瑪莎惡少不肯認罪　遭羈押禁見理由曝光

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

對向車路口未讓直行！左轉竄出　駕駛閃避不及...直接衝撞早餐店

大隊接力剛接棒直接「領先一圈」　帥氣翻筋斗滾完秒衝刺還得第2名

女29歲檢查出肺癌七天術後紀錄　她呼籲：要做「低劑量電腦斷層」

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

黑人陳建州挨批「兄弟出事逃超快」　發聲點名彈頭！「大家都遍體鱗傷」

「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

快訊／永和槍戰主嫌求情「我有漸凍症」　新北地院裁定羈押

最後一號大法官解釋813號出爐　73年制度走入歷史

快訊／北市信義區公寓火警！媽找不到11歲兒嚇壞　急打電話找人

無良休旅肇逃畫面曝！母女雙載慘遭撞飛　無照男怕被罰鑽巷落跑

營區大門哨兵不見了！　長官抓包「蹲著偷睡覺」最重判5年

早餐店老闆對落單女客襲胸指侵　她大喊「不要碰我」仍受害

8月男嬰撞頭「永遠看不到父母」　惡保母反咬涉過失重傷害判刑

聽障童遺失價值十餘萬電子耳　派出所警力協尋1小時後找到了

扯辯「隨便亂打」！瑪莎惡少不肯認罪　遭羈押禁見理由曝光

破千公升行李箱可躺兩成人！日系「皮卡、麵包車」大改款全面升級

前故宮院長陳其南自揭心臟病發經驗　台大手術救回！隔天還能投票

宋江爆回歸《Sweet Home》第二季！　公司首度鬆口回應了

黃子佼認「有關心徐若瑄」：點到為止　曝孟耿如拒過戶房子原因

偉士牌x小賈斯汀聯手「搶推限量機車」！外型設計、售價2022初公開

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑

張哲瀚「辱華封殺」竟反轉！　消失4個月親自報警…大人物出面挺

前1周父親過世⋯《聲林3》20歲陳柔安淚「爸我有晉級」

「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中指

社會熱門新聞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

友達處長伸黑手　7年獲利直逼全AUO1年淨利

快訊／找到了！桃園運動股長遺體20樓高斷崖尋獲

超商喊「搶劫」遭無視　他排隊3分鐘才搶到

見扯髮逼下跪影片　高嘉瑜悔遭林秉樞控制

女子獨睡自家騎樓下　慘遭陌生人路過性侵

快訊／小擦撞竟把男大生打重傷！瑪莎惡少2重罪起訴

黃牌騎士台64超車擋道　突加速結果悲劇了

老公同志網站約砲　妻崩潰訴離

24歲女騎士摔倒　遭砂石車輾過亡

瑪莎男大生不敢出門　媽曝現況：後腦圓形禿

豪詐「1359萬」助理費！新北議員周雅玲下場出爐

瑪莎惡少反告被打男大生　宋媽：不可思議

更多熱門

相關新聞

耶誕城遇超大咖警犬　粉絲認出牠

耶誕城遇超大咖警犬　粉絲認出牠

2021新北耶誕城3日正式登場，網友羅小姐11日也帶著孩子一起來逛逛，趁著周休假期感受節日氣氛。驚喜的是，起初羅小姐不知道當天有巨星演唱會，先是看到一大群民眾在外頭排隊，又巧遇領犬員帶著「超大咖警犬」現身，事後才發現牠正是「警犬福星」本狗，讓她直呼實在太幸運。

新北耶誕城爆「場外格鬥賽」　1男鼻血狂噴求助警

新北耶誕城爆「場外格鬥賽」　1男鼻血狂噴求助警

新北耶誕城演唱會照辦　侯友宜：以防疫最高標準管制

新北耶誕城演唱會照辦　侯友宜：以防疫最高標準管制

宜得利耶誕城活動　12月盛大登場

宜得利耶誕城活動　12月盛大登場

圖／歌迷搶看新北耶誕城演唱會　提前4天打地鋪卡位舞台第一排

圖／歌迷搶看新北耶誕城演唱會　提前4天打地鋪卡位舞台第一排

關鍵字：

台灣機車路權促進會待轉大富翁待轉大繞境新北耶誕城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

《女人我最大》女星宣布懷孕！

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

李妍瑾凌晨1036字還原「彈頭強壓摸胸」現場

瑪莎惡少把男大生打重傷！竟反告傷害：他也有動手

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

林俊傑遭曖昧點名氣炸　網友再曝「4私密截圖」

「神秘光球」37秒飛越西港被拍到

李妍瑾直播爆走「扯到周杰倫」曝溫泉事件叫囂彈頭

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

彈頭秒回李妍瑾！認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

王力宏早洩自戀人格！為李靚蕾訂製生日蛋糕「主角全是自己」

更多

最夯影音

更多
消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼
雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

聲林之王3_EP04_ PROMO自創曲大展個人魅力 老師們讚嘆不已

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

李佳穎40歲不急嫁「等想受孕的時候」　不害怕踏入婚姻「什麼大風大浪沒見過」

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

屁孩騎「改管機車」緊貼轎車後方　一路按喇叭逼車...網：在吸尾流？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面