【廣編】宜得利新北耶誕城活動　12月盛大開幕

圖、文／宜得利家居提供

日本家居品牌宜得利家居於12月3日盛大登場，這次活動以白熊君宜起溫暖過耶誕為主題，用心打造白熊君的『白熊溫暖小屋』以及『白熊耶誕樹』，在活動期間與白熊拍照打卡，還可以參加限量黑貓抱枕抽獎活動，希望大家來共襄盛舉。

宜得利廣告宣傳部沈宛霖表示，宜得利家居近期在推廣品牌願景「宜生活 宜得利」，在2021年有嘗試了不同的銷售形式，全台已成功展店至43家，其中因應疫後消費習慣的改變，開立了全球首家「寢具專門」快閃店，更符合消費者購物需求，而在2022年目標是「預計全台展店10間」，第一間為1月中旬，位於桃園A8環球購物中心內，期待為台灣的消費者帶來更繽紛豐富的居家生活。

這次活動展出商品，有很大一部分是N WARM吸濕發熱系列，因應消費者的生活需求設計商品，獨特的吸濕發熱機能，吸收身體散發的濕氣，轉換成熱能，比一般纖維更能提供溫暖的使用感受。從寢具毛毯、拖鞋地墊、兒童寢具、暖暖靠墊、毛孩睡墊等，都有N WARM系列商品，且依照保暖程度與機能，分為三種不同的N WARM等級，希望大家可以來活動現場親身體驗N WARM溫暖生活。

迎接活動開幕，宜得利推出好康活動，12月03日(五)～1月02日(日)與『白熊溫暖小屋』以及『白熊耶誕樹』打卡拍照上傳個人(FB／IG)hashtag #宜得利家居 #宜起溫暖過耶誕，即可抽價值$399元／隻 (黑／白／灰)貓抱枕，大好機會不可錯過。