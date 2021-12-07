圖／歌迷搶看新北耶誕城演唱會　提前4天打地鋪卡位舞台第一排

▲民眾排隊新北耶誕城演唱會。（圖／讀者提供）

記者楊蕓／新北報導

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12月11、12日連續兩天登場，今年卡司陣容有彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭樂團、茄子蛋、Lulu、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、Bii畢書盡等，雖然距離開唱還有4天，府前廣場架設舞台工程仍在進行中，現場已經有數名歌迷打地鋪提前卡位。

新北觀旅局指出，今年演唱會卡司陣容採「雙壓軸」設計，擔任12月11日的壓軸為今年剛發專輯的「鐵肺歌后」彭佳慧，以及擁有超強饒舌唱功、表演風格最接地氣的「質感LOCAL團體」玖壹壹。12月12日由「天生歌姬」A-Lin，以及創下千萬點擊神曲的樂團八三夭壓軸登場，豪華的雙壓軸卡司陣容勢必讓全場High到最高點。

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依照新北規劃，金曲樂團茄子蛋擔任12月11日開場嘉賓，預計會帶來多首暢銷金曲，與觀眾一起提前過耶誕節，其他演出名單，還包括Lulu、熊仔、艾怡良、高爾宣OSN、五堅情、韋禮安、告五人、李東軒、戴愛玲、麋先生、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Julia吳卓源、Bii畢書盡，而這些歌手除了將齊聚「巨星耶誕演唱會」，也會輪番上陣讓歌迷在視覺及聽覺上有最大享受。

新北觀旅局表示，2021新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會，將於12/11（六）、12/12（日）一連兩天，同時在「新北旅客FB」、「新北旅客Youtube」、「TVBS歡樂台」、「TVBS精采台」、「TVBS Asia」及「TVBS NEWS YouTube」等平台同步實況轉播。