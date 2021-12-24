好市多「內褲藏一物」　她開箱傻眼！網驚喊：太噁心了

▲原PO在好市多買內褲，卻驚覺包裝有異常。（翻攝臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」，下同）



圖文／鏡週刊

美式賣場好市多Costco以幾乎什麼都能退貨的服務，深獲台灣民眾喜愛，不過近日卻有網友爆料，她購買男性內褲，除了察覺包裝封口有異之外，竟然還發現內褲裡還夾了一張上個月的購買退貨發票，讓她驚覺該貼身衣物是退貨再上架，雖然好市多主管出面道歉，但感覺仍是很差，「絕不是我們一般去買好市多該承擔的風險」，因此PO文提醒眾人。

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「好市多退貨真的會重新上架嗎？」一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己本月20日在好市多購買內褲，「要打開膠帶時就覺得怪怪的，一拉開裡面還有一張發票」讓她驚覺該貼身衣物是退貨再上架，但這是貼身衣物，讓她感覺很差，因此到好市多辦理退貨，好市多主管也出面道並歉解釋，「一般這類產品都不可能再上架，會交由廠商處理，他們也找出問題源頭。表示疏失會再檢討」。對此，原PO認為，其實她可以簡單處理此事，就是退貨結束，但她認為，「絕不是我們一般去買好市多該承擔的風險」，因此PO文提醒眾人。

貼文一出，網友紛紛留言回應「太噁心了...萬一對方有皮膚病或是寄生蟲，甚至是分泌物怎辦，傻眼」「內褲還重新上架真的蠻噁的」「就算重新上架也要檢查一下吧？而且這是貼身衣物，上個人穿過豈不是很噁」「重點在於退貨後的處理機制」「我也要買內褲回家試穿」；不過，也有網友認為「如果消費者打開看尺寸不合就退，廠商應該直接丟掉嗎？不合理吧」「每筆退貨都要報銷的話，現實是每家公司會倒閉還欠債。」

其實過去就有網友分享，自己在好市多退貨時看到有人退內褲，「這關係到衞生問題」，而其他網友也分享自己開箱發現是退貨品的經驗，「買內褲回家整理時發現一盒5件，有3種尺寸，合理懷疑被偷換過」「我之前就買過被退貨的安全帽，不但用過摔過，鏡片膜和標籤都拆了，好市多還敢重新上架」「上次在北屯好市多凍櫃也拿到一包貼著「退貨」又包裝破損的冷凍花椰菜，食品包裝破了都能丟回去了」。



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