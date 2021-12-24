朱立倫自曝已跟韓國瑜見面　「相信韓市長還有很多積極作為」

▲朱立倫24日出席《新台灣精神》林麗蟬新書發表會。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

前高雄市長韓國瑜最近出新書，明年1/2舉行見面會，一連串動作被視為回歸政壇，甚至傳出他可能參選台北或桃園。朱立倫24日出席《新台灣精神》林麗蟬新書發表會受訪時說，他已跟韓市長見面，且談了很多，相信他還有很多積極作為，至於下一步「韓市長已經澄清了」，就不必多說。

朱立倫表示，前兩天他跟韓市長見面，談了很多，韓市長現在不斷的做公益，也對黨、對社會有很多的關切，他相信韓市長絕對還有很多積極作為，但社會也不要馬上就認為這代表他有任何的宣示，「我覺得韓市長已經澄清了，我們就不必多說，但是我們鼓勵韓市長多關心社會公益、多關心我們黨內的事務、多關心台灣、多關心中華民國。」

媒體追問最近的立委補選或是罷免選舉，是否有請韓國瑜幫忙？朱立倫則表示，韓市長對於黨的事務一定很關心，當然他會有他自己的規劃、自己的行程，他都表示尊重。

針對媒體報導，朱陣營幕僚建議朱立倫2022親征高雄，前進艱困選區取得戰功，帶動藍營氣勢再起。對此，朱立倫回應，這些空穴來風的傳言就不必了，國民黨在高雄一定會派出最強、最好的候選人，關心在地的治安問題、公安議題、高雄建設等，國民黨已經準備好了。

國民黨在四大公投挫敗，資深音樂人劉家昌砲轟朱立倫賞罰不分，帶著一群漢奸，還建議要開除新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕黨籍。朱立倫表示，劉老師的建議他虛心接受，但是劉家昌可能多做一些好的曲子來鼓勵人心、振奮人心。

朱立倫強調，對於公投的挫折，大家深自反省，但國民黨沒有悲觀的權利，更沒有停下腳步，國民黨積極的面對當前走向民主獨裁的執政黨，會全力以赴跟民意站在一起，為台灣的民眾一起打拚。