王毅談2022年「中國外交六大任務」：推動美國對華政策回歸理性

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部網站）



記者林彥臣／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅20日出席「2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式」，發表「中國外交六大任務」，強調2022是邁向第二個百年奮鬥目標的「關鍵之年」，將隆重召開黨的二十大，並且外交戰線也將更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，不斷增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，努力營造更加穩定有利的外部環境。



王毅全文如下

一是全力配合辦好北京冬奧會。冬奧會已經進入「北京時間」。我們願同國際社會一道，弘揚「團結友愛、公平競爭、相互理解」的奧林匹克精神，恪守聯大冬奧休戰決議，反對奧運政治化，把冬奧會辦成增進理解和友誼、「一起向未來的交流盛會」，為疫情下的世界帶來更多信心與歡樂，注入更多勇氣和力量。

二是主動應對後疫情時期多重挑戰。我們將堅持團結抗疫主旋律，打造防疫有力度、合作有溫度的人類衛生健康共同體。用好疫苗這個最有力武器，彌合「免疫鴻溝」這一當務之急。同時，積極開展藥物研發合作，共築多重抗疫防線，形成嚴防今後大流行的國際合力。

三是推動全球發展倡議落地生根。全球發展倡議是面向世界開放的公共產品。我們願同聯合國機構和各國密切合作，全面對接聯合國2030年可持續發展議程，圍繞八大重點領域推進合作落地，唱響發展優先理念，重振全球發展合作，不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。

四是拓展深化全球夥伴關係。深化中俄肩並肩、背靠背戰略合作，堅定做全球穩定的支柱、維護和平的基石、公平正義的擔當。加強中歐高層戰略溝通，堅持對話合作主導面，把準互利共贏主基調，繼續做夥伴而不當對手。加強同周邊國家融合發展，全面深化利益交融和民心相通，攜手建設和平、安寧、繁榮、美麗、友好的共同家園。堅定做發展中國家真誠可靠的伙伴，支持各國提升自主發展能力，捍衛發展中國家的正當發展權利。

五是致力推動中美關係穩健前行。2022年是尼克松總統訪華50週年，中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，恪守中美三個聯合公報精神，推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌，共同探尋不同製度、不同文化、不同發展階段的兩個大國在這個星球上和平共處之道，造福兩國和世界人民。

六是堅定捍衛國家核心利益。對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，我們都將堅決鬥爭；對於任何干涉我國內政、肆意造謠抹黑的惡劣行徑，我們都將堅定反擊。中國將繼續奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，與各國平等相待，實現合作共贏。我們歷來不依附別人、也從不掠奪別人，同時我們也決不會接受對中國進行任何脅迫和訛詐。

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