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聖誕夜「提早下班」給女友驚喜！網嚇歪1反應超壞：求你準時回家

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲網友擔心原PO驚喜變驚嚇。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天（24日）是聖誕夜，許多人早安排好行程，有的是和三五好友相約，也有人打算回家吃聖誕大餐，還有另一半的迫不及待下班去約會。就有網友表示，他打算請假半天，提早回家給女友驚喜。貼文一出，底下網友卻慌了，紛紛跪求他「準時回家！」就怕原PO驚喜不成變驚嚇，讓其他人笑噴、直呼超壞。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，說今天聖誕夜，他特別跟公司請假半天，準備回去給女友驚喜，不禁問卦，「提早下班給女朋友驚喜，要注意什麼？」

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貼文一出，留言處秒現身一票小惡魔，「你應該在車底，不應該在車裡」、「不忍噓」、「先看門口有沒有不認識鞋子」、「你要堅強」、「會不會她給你驚喜，讓你看到不該看的」、「多的是你不知道的事」、「乖，帽子歪了，戴好.jpg」、「有些事情是沒看見就沒事的」、「掀開棉被，三個人尖叫！」

其他人也忍不住起鬨，表現出嚇歪的反應，或紛紛給建議，「勸你準時回家啦！拜託求你了」、「建議你先按門鈴，過10分鐘再拿鑰匙開門」、「別看衣櫃，做人留一線日後好相見」、「先去後門或窗戶下面放一個捕獸夾」、「買頂綠帽，找徵信社跟警察一起回家」、「氣象局說會變冷，去車底的時候記得保暖。」

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