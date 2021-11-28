200換250！　台東市觀光夜市5倍券促銷活動開跑

▲台東市觀光夜市，5倍券促銷活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為振興經濟、復甦產業買氣，推出「110年疫後產後振興補助方案」，台東縣台東市觀光夜市促進會與台東縣旅館商業同業公會配合振興5倍券促銷，推行「夜市抵用券」200元振興券兌換夜市券250元行銷活動，並於27日晚間舉行開幕儀式，活動將持續到年底。

台東縣政府秘書長盧協昌表示，今年度全球遭受新冠肺炎疫情影響，致使各產業嚴重受創，民生經濟更受到莫大的衝擊，台東縣政府為協助疫後產業振興，特辦理「110年疫後產業振興補助方案」，挹注50萬元補助經費協助台東縣臺東市觀光夜市促進會辦理夜市抵用券振興推廣活動，期盼藉由這次疫後產業振興補助方案提振台東經濟，活絡消費動能，同時歡迎國人攜家帶眷到台東旅遊，並多加使用5倍券消費，享在地抵用券優惠，一同促進經濟發展。

活動在家樂福對面讓民眾做兌換夜市券，同時配合經濟部「國定踅夜市/送奶雞行銷活動」，現場免費發放「奶茶+烤鴨捲餅及環保奶雞袋」，民眾只要出示「數位標章證明」即可領取，共計300份，今天晚間5點20分起在台東市四維路夜市也將舉辦同樣的促銷活動，歡迎民眾及遊客參與。

財政及經濟發展處指出，台東市觀光夜市5倍券促銷活動自即日起至12月31日止，於每周5下午6時，縣民可憑身分證持5倍券200元兌換夜市抵用券250元，民眾至台東市住宿，持5倍券200元可兌換夜市抵用券250元，活動相關訊息請搜尋「台東觀光夜市」臉書，好康優惠等著您！