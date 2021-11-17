疫情焦慮睡不著　拿子女健保卡詐領安眠藥…4醫師心軟慘了

▲婦人因為長期失眠安眠藥不夠吃，冒用子女的健保卡去掛號拿藥被起訴詐欺罪。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北蘇姓婦人因罹患焦慮、憂鬱症，長期服用安眠藥不夠用，從2018年就開始拿兒子、女兒的健保卡，到文山區某地區醫院冒名領藥，包括陳姓院長在內，4名醫師被盧到受不了而同意開藥，台北地檢署依詐欺罪起訴蘇婦，4名醫師則坦承共同詐騙健保補助8162元，獲得緩起訴，4醫共要繳庫80萬元。

蘇姓婦人有多次竊盜前科，曾偷過精品店的香水、還有人家的敬老卡，她在2月間隨手牽走別人的腳踏車被逮後，曾辯稱因疫情關係待業中、需照顧病母，並拿出景美醫院、台大醫院的診斷書，證明自己長期患有焦慮症、憂鬱症導致影響日常生活，被法院判罰金6000元，得易服勞役。

日前蘇婦的兒子在偶然間發現，自己的健保就醫紀錄出現多次看診領藥紀錄，懷疑遭人冒名就醫，健保署接獲檢舉後展開清查，發現不只蘇婦的兒子，還有蘇婦的女兒健保紀錄也有類似情形，遭調查的台北市文山區某醫院趕緊自清，坦承包括陳姓院長在內，共有4名醫師因受不了蘇婦一再請求，明知蘇婦冒名也協助掛號開藥。

檢察官調查後發現，蘇婦因為長期依賴安眠藥物，個人的健保補助額度早已不夠用，從2018年5月11日起，多達21次冒用兒子、女兒的健保卡就診，藉此詐騙健保補助8162元，依法提起公訴，而陳姓醫院院長等4名醫師，也因共同詐欺罪，被處分緩起訴2年，條件是4人共要繳庫80萬元。

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