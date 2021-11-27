拿現金再賣基金！桃園20歲男衝高雄連騙2次　落網：為籌結婚基金

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓男子日前剛遭到詐騙集團假扮檢察官騙走48萬，沒想到集團食髓知味，隔1周後再度來電想再騙一次，林男驚覺有異報警處理。警方請他假意配合面交，成功引來20歲的蘇姓詐騙車手現身取款，當場被埋伏警力包圍制伏，蘇姓車手辯稱「因為要籌結婚基金才答應當車手，沒想到失手被逮」，警方訊後依法送辦，法官也裁定收押。

▲▼警方逮捕從桃園南下高雄取款的詐騙車手蘇姓男子。（圖／記者吳世龍翻攝）



鳳山分局新甲派出所25日接獲65歲的林男報案，稱日前疑似遭詐騙集團詐騙，對方以假檢察官身分，告知他的健保卡遭盜用詐領醫療費，若不將帳戶內存款交付安全帳戶監管將會被移送法辦，但若查證後是清白自會歸還，還以偵查不公開為理由，威脅不得告訴任何人。

林男不疑有他，18日依指示面交48萬給假檢察官，但詐騙集團卻食髓知味故技重施，25日再度來電，以相同話術並要求他將所擁有的基金賣掉兌現，讓林男覺得有異，立刻前往新甲派出所詢問，在所長林明龍與員警的解說下，才了解這一切都是詐騙手法，原來自己是遇上詐騙集團，同意與警方合作。

警方請林男假意配合詐騙集團指示提領32萬元，於25日上午約在鳳山區立志街交付，警方派人跟監埋伏，當場逮獲20歲的詐騙車手蘇姓男，並查扣作案用手機1支、偽造臺北地方法院檢察署文書4張。

遭逮捕的蘇男向警方表示，這個月在桃園市一家酒吧喝酒時，遇到一名男子稱可介紹工作賺錢，每次利潤為4%(即10萬，賺4000元)，因為想跟女友結婚沒錢，所以決定冒險試試，沒想到第一次當車手就被抓；警方偵訊後依詐欺、偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦。

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