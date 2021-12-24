瑪莎惡少囂張詭辯「隨便亂打」　目擊者還原現場：倒地還猛踹頭

▲台中地檢署3日偵結，將張敦量等人依殺人未遂罪起訴，偵訊時張男否認有殺人未遂犯行，辯稱僅是「隨便亂打」。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、林冠吟／台中報導

瑪莎3惡少張敦量、陳勁豪與李偉霖僅因和宋姓男大生發生小擦撞，竟將宋男打到重傷住進加護病房。台中地檢署24日偵結，將3人以殺人未遂、傷害與強制等罪起訴3人，不過主嫌張敦量事後卻向檢警辯稱，自己僅是「隨便亂打」，並沒有針對送男的頭部猛踹，但檢方勘驗證人與監視器畫面後，不採信張男的辯詞，仍依殺人未遂罪將張男起訴。

張敦量、陳勁豪與李偉霖3人今年11月凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車， 在行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張敦量等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，待宋男下車後，陳男和李男則架著宋男，任由張敦量對著宋男猛打猛踹，即便宋男當時已倒地不起，但張敦量仍不打算放過他，繼續朝宋男的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房，所幸最後康復出院。

檢方偵訊時，張敦量否認有殺人未遂之罪行，僅向檢方辯稱，當下是「隨便亂打」，並沒有別朝宋男的頭部或身體致命處攻擊；而其餘2名同夥，陳男和李男同樣否認犯行，主張並沒有架住宋男，好讓張敦量毆打宋男，辯稱當時僅是想將張敦量和宋男拉開，更沒有阻止宋男等人報警情事。

不過檢調詢問和宋男同車的友人後，和宋男同車的友人卻證稱，發生擦撞後的當下，張敦量等3人隨即抄著球棒下車，要求宋男下車理論，待宋男一下車後，3人便開始對宋男拳打腳踢，更有搧巴掌等情事，而陳男和李男則架著宋男，控制住宋男的行動，好讓張敦量持續大力痛打宋男，期間張男更恐嚇他們，「你們打電話試試看」，阻止他們第一時間報警求救。

台中地檢署24日偵結，不採信張敦量等3人辯詞，依殺人未遂、傷害與強制等罪，起訴張敦量等3人。