第三劑追加劑今全面開打！專家一圖解析「可對抗Omicron」

▲接種追加劑後可大幅增加中和抗體，提升保護力。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內於今日全面開疫苗追加劑（第三劑）施打，接種兩劑新冠疫苗滿5個月可接種一劑半量莫德納或全量BNT、高端。中央流行疫情指揮中心今（24）日請來專家說明，以莫德納和BNT接種完追加劑後為例，可看出體內中和抗體大幅增加，並且可有效中和Omicron變異株。

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▲衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）邱政洵 委員。（圖／指揮中心提供）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員邱政洵今日特別出席記者會說明追加劑，滿18歲以上民眾都應該施打追加劑，若本身為65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員與高風險工作人員（第一～第三類）、容易感染及疾病嚴重風險者（第九類）應該優先接種。

至於接種時程為完整接種新冠疫苗兩劑後滿5個月，若選擇莫德納接種半劑量，BNT或者高端（需滿20歲）則是全劑量；若本身有嚴重不良反應，也可經評估後選擇AZ。





▲ACIP新冠疫苗第三劑追加劑建議。（圖／指揮中心提供）





▲各國新冠疫苗追加劑接種建議。（圖／指揮中心提供）

邱政洵分析，目前歐盟成員國均建議完成基礎劑接種之民眾，應接種追加劑；多數歐盟成員國建議與基礎劑間隔6個月，並以mRNA疫苗作為追加劑。

美國方面，針對已接種兩劑mRNA疫苗接種的18歲以上民眾，應於基礎劑最後一劑間隔6個月後接種追加劑；16至17歲青少年也可以接種追加劑。英國建議18歲以上民眾於完成基礎劑接種後3個月接種追加劑。澳洲為因應Omicron及Delta變異株，建議18歲以上民眾於完成基礎劑接種後5個月接種追加劑。而這四國針對追加劑為莫德納，都是使用半劑量。

邱政洵指出，接種兩劑莫德納疫苗14天後，對各種病毒株都還有一定的中和抗體效價，但會隨時間消退，如果接種追加劑的半劑莫德納，中和抗體大幅增加，並且可以有效中和Omicron變異株；同樣的情況也發生在BNT，接種兩劑後3週產生的中和抗體，無法中和Omicron變異株，而接種第三劑1個月後，可大幅提升Omicron變異株中和抗體。