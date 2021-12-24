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2022財運最旺「4生肖」！正、偏財大爆發...從年頭賺到年尾

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲有4生肖在2022年財運特別旺。（示意圖／shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

2021年進入倒數，面對即將到來的2022年，除了希望平安健康，也想財源滾滾。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就點名4生肖的人，在2022年財運會特別旺，賺錢快又輕鬆，而且年頭一路旺到年底，有機會翻身成為好野人，快來看看自己有沒有上榜！

1.生肖馬
2022是屬馬之人的開運年，不僅有「三合貴人」相助，事業順風順水，在財運方面也有很大的提升，能獲得不少財富。如果是普通上班族，可以名利雙收，業務性質的人則能得貴人幫助，介紹客戶拿下大定單，讓錢包以肉眼可見的速度澎起來。命理老師也建議，可配戴鑰匙形狀的東西，象徵打通財路，聚集財源。

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2.生肖狗
屬狗的人在2022年偏財運旺，記得要睜大眼睛仔細尋找，抓住機會就能在短時間內賺大錢。「武曲星」落入命宮，可能有副業、投資或錢財方面的驚喜，拿紅包和中大獎也是很有機會的，可以戴聚寶盆手鏈，讓錢財只增不減。

3.生肖雞
2022年是壬寅虎年，而寅木為酉金的正財，所以屬雞的人正財運旺，無論是哪個行業，都能有更多財富，積極求財會有令人滿意的收穫，年輕人有望嶄露頭角，中年人能更上一層樓。配戴翡翠做成的麒麟吊飾，能讓屬雞的人飛黃騰達。

4.生肖牛
屬牛的人2022年財運非常好，身邊會出現許多升職加薪的機會，不只好運擋都擋不住，財源也不斷來，多結交貴人和提升能力，就會順利實現夢想。命理老師建議，戴佛珠手環能招來貴人和財源，也能保平安。

►運動穿這件就贏了！

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