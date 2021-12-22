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2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！　TOP1「工作+愛情」爆棚

▲▼ 創業,團隊,上班,加油,運勢。（圖／pixabay)

▲5種「血型、生肖與星座」組合的幸運兒，將在2022年迎來當紅運勢。（圖／pixabay)

實習記者徐敬璇／綜合報導

2022年即將到來，許多人都期待能在新的一年掃除過去的陰霾，迎接全新未來。日本網站「ananweb」就結合了「星座＋生肖+血型」進行分析，列出5組2022年運勢最強的組合，來看看自己有沒有上榜吧！

第五名：水瓶座＋屬狗＋O型
這種組合的人做事踏實，正直的態度受到身邊人的讚賞，偶爾也會散發屬於自己的獨特魅力。這個組合過去所付出的努力，將在2022年收穫全面的回饋，最重要的是要大方展現自己，不必一昧地遷就他人。

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第四名：金牛座＋屬馬＋AB型
這個組合的人如果在2022年勇敢的向前拚搏，可能會結出意想不到的甜美果實，特別是經濟上的成長特別有感。除了金錢之外，這組合的人在夢想、感情方面也能獲得滿足，在2022年都會被好運包圍，不妨把握難得機緣。

第三名：射手座+屬虎+O型
這組合在2022年將能獲得絕佳的人際關係，因此，比起單打獨鬥，和團隊合作會是更好的選擇。另外，接納和原諒和自己意見不合的人，也會進一步提升個人運勢，靠著眾人齊心協力，才能拓展更寬廣的天地。

第二名：雙魚座+屬猴+A型
在好運的幫助之下，這組合的「感情生活」將在2022年產生巨大變動，可能會結婚、生小孩，為原本的生活增添不少豐富度。另外，這組合的特殊才能也會在意想不到的時候派上用場，受到他人讚賞。

第一名：獅子座+屬虎+B型
這組合的好運勢不可擋，無論做什麼事、遇到什麼困難，都能破除阻礙順利完成，獲得成功與理想。當紅的好運也會為情感加持，這類人有可能會出現浪漫邂逅，因此結識契合的另一伴，趁著2022年的好運主動出擊，一定能有所收穫。

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