牛津發表打3劑AZ可抗Omicron　陳時中：下周由專家小組討論

▲指揮中心指揮官陳時中提到，牛津發表施打3劑AZ對變異株能產生很好的防護效果。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

Omicron變異株確診病例增加，最新數字已累計27例，而今（24）日中央流行疫情指揮中心記者會上，陳時中也提到Omicron很快會變成「主流變異株」，牛津大學還發表施打3劑AZ疫苗，對變異株能產生很好的防護效果，下週將請專家討論。

近來COVID-19新增境外移入案例激增，其中也出現不少Omicron病例，讓不少民眾相當關心。有媒體詢問，是否會將有此變異株最多的國家，列為重點高風險國家？同時也問指揮中心採購了500萬劑AZ疫苗預計在明年到貨，但AZ不在第三劑施打規劃中，這500萬劑AZ疫苗要給誰打？

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而指揮官陳時中回應，關於Omicron變異株的確診案例，等統計出來再跟大家做報告；不過不能只用比例或用人數來看，還要跟防疫做配合。而他也說，大家現在都很關心Omicron病毒，不過它「很快就會變成主流變異株」，屆時境外移入都會是如此。

另在疫苗規劃採購方面，陳時中說明也是有選擇次世代的疫苗，尤其對變異株能更有效的疫苗，對我們來說都會是好事情，下星期會請專家小組討論；包括牛津大學發表施打3劑AZ對變異株能產生很好的防護效果，這部分會請專家再幫忙看看。