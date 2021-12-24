綠營再提「逕付二讀」強推竹竹合　林為洲批民進黨：愧對黨名！

▲民進黨將地方制度法逕付二讀，強推竹竹併引起在野黨不滿。（圖／翻攝林為洲臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨為推動新竹縣市合併升格，於24日將《地方制度法》修正草案逕付二讀，引起在野黨不滿。國民黨立委林為洲24日質疑，民進黨連續兩次開啟國會惡例逕付二讀「上癮了？」。他批評，雖然支持縣市共榮發展，但堅決反對因人設事修法，「根本愧對『民主、進步』的黨名，令人不齒」。

林為洲表示，國會史上從未有過如此霸道獨裁的做法，「民進黨仗著人數優勢，逕付二讀上癮了？」12月21日民進黨才將111年中央政府總預算自各委員會抽出逕付二讀，被在野齊轟架空立委審查預算權利。

林為洲批評，經昨日朝野協商同意復議退回委員會審查後，12月24日院會民進黨又打算將近期引發爭議的《地方制度法》第四條條文修正草案逕付二讀，不經委員會討論、審查，完全無視民主制度、踐踏國會，再創歷史惡例。

林為洲強調，攸關台灣整體的行政規劃，是國家大事，需要經過朝野各黨、縣市政府與民意審慎的廣泛討論，才是真實的為國家考量。

林為洲質疑，我們絕對支持縣市共榮發展，但我們堅決反對倉促修法、因人設事。民進黨不經委員會審查到底在怕什麼？「只為了選舉圈地分贓，把竹竹併當兒戲，仗著國會多數為所欲為，根本愧對『民主、進步』的黨名，令人不齒」。

▼民進黨將地方制度法逕付二讀，強推竹竹併引起在野黨不滿。（圖／翻攝林為洲臉書）