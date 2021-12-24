移民署結合南市府發送禮券　鼓勵逾期外來人口打疫苗

▲移民署南區事務大隊台南市第一、二服務站及台南市專勤隊，結合台南市衛生局，在台南火車站前站設立「國際友善疫苗接種站」，提供100元寶雅禮券鼓勵民眾及外來人口施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升疫苗覆蓋率，移民署南區事務大隊台南市第一、二服務站及台南市專勤隊，結合台南市衛生局，在台南火車站前站設立「國際友善疫苗接種站」，並與寶雅公司合作，提供100元寶雅禮券1000份，鼓勵民眾及外來人口施打疫苗，成功鼓勵590位外來人口前往接種。

活動同時宣導「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，採取「不通報、不查處、不收費、不管制」等四不柔性措施，並提供中、印、越、泰、英等多國語言文宣，鼓勵逾期外來人口出面接種疫苗。

設站當天一大早，臺南火車站前欲接種疫苗的隊伍就排得相當長，其中有部分為失聯移工或逾期外來人口，原本還擔心著無合法證件或語言溝通的問題而無法接種疫苗，幸好在移民署及衛生局事前動線規劃及安排通譯人員解說，同時也提供統一證號申請服務下，都能順利完成疫苗施打，並滿心歡喜的領取100元寶雅禮券。

來自越南的移工阿義（化名）表示，他來台灣已經6年了，之前不知道要去哪裡打疫苗，雖然擔心會被抓，但是更害怕萬一染疫沒有健保，也沒有人可以照顧，還好有看到這次的多語宣導，讓我能順利打到疫苗。此外，台南市第二服務站為提供北台南市溪北地區的失聯移工或逾期外來人口能接種疫苗，更以行動服務方式與新營及善化衛生所合作，鼓勵及陪同數十名逾期移工前往衛生所完成疫苗接種。

台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」實施期間至2022年1月31日止，即便沒有身分證件，也可以透過服務站協助安排接種，呼籲大家將訊息分享給身邊的失聯移工及逾期外來人口，鼓勵出面接種疫苗，全民齊心抗疫，如有相關問題歡迎洽詢台南市第一服務站（電話：06-2937641）、台南市第二服務站（電話：06-5817404）或台南市專勤隊（電話：06-5813019）。