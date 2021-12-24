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獨／他小解「肛門噴血瀑」！醫一看大驚：直腸「嚴重灼傷」

▲尤先生感謝女兒，兩人在診間相擁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尤先生感謝女兒，當初要不是女兒積極找尋醫師，現在才能讓他擺脫出血人生 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名尤姓男子在經過前列腺癌的威脅之後，就在康復過程當中，竟然有一天無預警的在小便過程當中，従肛門口大爆血，不僅把他嚇壞了，就連女兒看到整個地板上的血，趕緊把他送往急診，這才發現尤姓男子是因為化療副作用「放射線直腸炎」。

七十多歲的尤姓男子原本在泌尿科被檢查出有前列腺癌，經過光子治療之後，雖然成功對抗前列腺癌，但卻在今年一次的小便過程當中，竟然從肛門大爆血，他說：「突然大出血，我就要小便，結果小便一用力，整個血塊全部流出來，從屁股流出來，整個褲子一拉下來，整個都是血，都是鮮血」，女兒一看情況不對勁，趕緊就將尤姓男子送往急診。

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▲尤先生感謝女兒，兩人在診間相擁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李克釗醫師說明尤先生接受治療前，整個直腸都是紅色發炎的情況。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尤先生感謝女兒，兩人在診間相擁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李克釗醫師說明尤先生接受治療後，術後追蹤直腸恢復情況非常良好。（圖／記者吳奕靖攝）

急診醫師透過內視鏡檢查之後發現，直腸「灼傷」的非常嚴重，就像是被火灼傷的一樣「紅通通」的，接下來每一天只要隔一到兩個鐘頭，只要上廁所就會大量流血，讓尤先生連褲子都無法穿，只好穿「紙尿褲」，而且還要緊急輸血辦理住院，就在住院期間他選擇了「電燒」的方式，經過2個療程後，他表示已經「恢復八成」以上。

這名個案的醫師是高雄長庚醫院大腸直腸外科醫師李克釗，他說尤先生的情況是「放射線直腸炎」，患者都是因為骨盆腔的一些腫瘤，因為接受放射線的治療，在直腸部分產生的後遺症，「常見的表現就是一個持續性出血，可能會造成患者會有貧血的情況，其實流血部分對病人來講，是非常的困擾，有些病人光是看到血，心情就是會受到很大的影響，貧血還得要經常性輸血，這樣是很大的困擾」。

▲尤先生感謝女兒，兩人在診間相擁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尤先生本人出面說明自己患病、治療情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲尤先生感謝女兒，兩人在診間相擁 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄長庚醫院大腸直腸外科醫師李克釗。（圖／記者吳奕靖攝）

李克釗醫師表示依照過往的經驗，除了藥物治療，像是灌腸或是福馬林治療都會很辛苦，甚至透過高壓氧治療效果也不會很好，「類固醇長久的灌腸也是會有副作用，所以在5年前我嘗試射頻燒灼的治療方式，基本上對病人的治療效果跟滿意度上都非常的好」。

「我很感謝我女兒，沒有我這個女兒的話，我這個病大概早就翹辮子了」，尤姓男子回診之後，現在恢復情況良好，讓他忍不住在診間就擁抱女兒，對著女兒強調當初要不是女兒積極奔走，到處找醫師，現在他能重拾正常生活，「我很感謝我女兒，沒有我這個女兒的話，我這個病大概早就翹辮子了」，聽到這段話，讓女兒非常感動，落下了眼淚，女兒說自己從事業務工作，治療前後「生活品質真的前後差很多」，她說到：「沒有治療之前，沒有辦法正常活動，上班期間也會擔心他在家因為貧血昏倒，現在就能夠放心，因為爸爸也能夠照顧行動不便的媽媽」。

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