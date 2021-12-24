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清大碩士面試8公司「全部摃龜」！佛心主管揭1原因…他換招秒錄取

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲一名清大碩士面試8間公司都遭打槍，直到第9間主管點出真相，他才知道問題點。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

絕大多數人都曾有面試的經驗，公司主管為了更了解應徵者的想法，往往會一連詢問好幾道題目。一名清大碩士畢業的男網友就表示，他今年5月開始投履歷找工作，但前前後後面試了8間公司，結果全數「摃龜」，直到與第9間公司主管面試完以後，才從對方口中得出關鍵原因，讓他之後的求職之路果然就順遂許多。文章曝光後，馬上引發熱議。

一名男網友在PTT發文指出，他2011年從清大研究所畢業後，進入一間傳產公司工作了3年，並在今年4月初離職，結果他5月底開始開投履歷，面試了約一個月，前前後後共8間公司，其中也包含一些小傳產公司，最後全數摃龜，令他相當納悶，「自己對薪水要求也沒很高，到底哪邊出了問題？」

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▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO透露，自己對薪水要求也沒很高，不明白為何屢次槓龜。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO透露，直到他去面試第9家公司，主管問他「面試幾間了？都有提到離職原因？」他回答「是」以後，對方便馬上肯定地說，「那你現在應該一張offer都沒拿到。」因為原PO所講得離職原因並不是主管喜歡聽的。

原PO坦言，每次他面試時都會說明自己上一間公司的離職原因，「因為是個傳產，有些長官就是腦袋比較迂腐，原本前三年都是在拼營運拼業績，之後可能KPI調整項目，就開始搞一些543的，每個月大概要交5份報告，都是一些垃圾事情，搞垃圾事情就根本沒空去做產品，後來甚至還要工程師去掃地，整個很垃圾。」

▲▼面試，面試官。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO面試時，都會抱怨前公司。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

對此，面試的主管表示，這對一般人聽到都會覺得蠻不可思議，「請個掃地阿婆來就好了」，但是對於面試主管可不會這麼想，這不會是他想聽到的，「面試者是負責管理的，他會覺得你放不下身段，而且會不好管理。」建議換個說法，像是「換個領域、研發能量不足、工程師授權不足等。」

該主管認為，原PO講得離職原因，就是在批評前公司，「批評前公司的面試的怎會敢用你？」事後，原PO再面試其他間公司時，換了個講法，果然就看見成效，「後來的11天，我面試三家，一家一星期以內就有消息。所以面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲。」他也鼓勵求職者，應保持樂觀，並說些砥礪自己的話，要相信自己。

文章曝光後，許多鄉民也紛紛留言，「推，遇到不錯的面試官！」、「面試官人真好！」、「面試要懂得包裝自己，離職也是，職場有時候不太需要真話」、「遇到貴人提點你，不然自己發現可能還要點時間」、「面試真的不能太誠實」、「遇到貴人，願意告訴你缺點」、「你遇到佛教你，來面試這樣講會直接發卡」、「好棒的主管」。

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