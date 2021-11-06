面試遇刁鑽問題難回答　釣出苦主驚爆資方暗黑內幕

▲面試都會遇到刁鑽、難回答的問題。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導



面試工作時總會遇到某些面試官問出刁鑽問題，讓人難以回答。就有網友分享，他遇過最難回答的問題是「憑什麼要用你」，好奇其他人有沒有碰到其他刁鑽的面試問題，沒想到釣出過來人爆料資方暗黑內幕。



原PO在PTT以「面試最78的問題是什麼」為題發文，分享曾被問過「憑什麼要用你」，讓他當場很難回答，好奇提問鄉民們，「有沒有面試最78的問題是什麼的卦？」

▲原PO好奇提問其他人遇過的刁鑽面試問題。（圖／翻攝自PTT）

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文章一出，引來許多網友留言分享遇過的刁鑽問題，「你為什麼要來應徵我們家的公司？面試者：是你們邀請的」、「可以接受加班嗎」、「結婚了沒？乾你屁事逆」、「台積條件比我們公司好，你為啥沒選擇？」、「剛入社會問：你要怎麼證明自己的穩定性」、「義務留下來幫忙一個禮拜可以留幾天」、「之前面試某公司問我說，為什麼你戶籍地跟居住地不一樣」。

另外也有過來人透露，有些問出刁鑽問題的面試官，可能根本就沒有要徵人，「說不定面試的主管被人資捅刀了，故意問些北七問題讓你不想來，一個個打發掉也是有可能」、「認真講，我遇過某產線主管說的，他說這是人資在搞業績，他真的沒要徵人，然後我就跟那位主管聊了30分鐘開心的天，基本上跟工作有關的只有10%呵呵」。