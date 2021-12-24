美式拿鐵買1送1、第2杯7折喝！4大超商聖誕限定「咖啡優惠」一次看

▲4大超商聖誕優惠一次看。（圖／各大業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

明（25）日終於要迎來年末最浪漫的「聖誕節」，為搶搭過節氛圍，4大超商也紛紛祭出限時小確幸，像是7-11全門市就有限時5天「3指定CITY飲品買1送1」，萊爾富咖啡全品項第2杯7折、OK則推美式、拿鐵買2送2，咖啡控把握機會喝。

▲OK連2天大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2。

●7-11

7-11全門市即日起至12月28日祭出「3大CITY飲品買1送1」限定優惠，品項有CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）、Häagen-Dazs冰沙系列；另至12月31日止於OPEN POINT行動隨時取加碼推「指定咖啡飲品半價」優惠，包括CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵買5送5、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）任選買5送5、CITY TEA 經典純奶茶／四季春奶青任選買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）買5送韓國Sweetory可可球系列指定品項3包。

●全家

全家即日起至2022年1月11日於APP祭出限定優惠，期間凡於「隨買跨店取」、「隨買預約取」、「兌點趣」、「全+1商城」4大平台消費還送50元酷碰券乙張，每位會員限領3次，加碼抽光陽Ionex電動機車；而隨買跨店取每日10點則推出快閃5折起優惠商品，有Let's Café特濃經典美式、特濃經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵限量買1送1，以及氣泡水系列、瓶裝茶系列也買1送1，總共有近70項優惠最高下殺5折等搶。

●萊爾富

萊爾富即日起至12月28日祭出「咖啡全品項第2杯7折（不含茶飲、冰沙、奶茶類）優惠」，包含特大杯冰美式／冰拿鐵，以及大杯系列的冰／熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰焦糖拿鐵咖啡、冰檸美式咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰黃金柚香咖啡、冰特調咖啡、冰榛果拿鐵咖啡；以及中杯系列熱卡布奇諾、熱美式咖啡、冰／熱拿鐵咖啡、熱焦糖拿鐵咖啡、熱榛果拿鐵咖啡、熱重乳拿鐵咖啡、冰／熱伯立歐美式咖啡。

●OK mart

OK mart今（24）日、明（25）日於全門市推出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」限定優惠。

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