地質測量員摔落5米深水井　消防救護17人馳援！繩索+梯子救出

▲桃園市蘆竹區一口水井23日傳出有地質測量員墜井意外，消防人員到場救護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南工路一處水井23日發生墜井意外！1名邱姓地質測量員工作時不慎墜入深達5米的水井，因無法脫困趕緊以手機自行報案，蘆竹消防分隊人員獲報後趕往救援，以繩索與梯子順利將邱拉上來，所幸意識清醒，僅手腳有輕微擦挫傷已送醫治療，至於墜井原因還在調查中。

▲桃園市蘆竹區一口水井23日傳出有地質測量員墜井意外，消防人員到場發現邱男在水井底下，但意識清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，49歲的邱姓地質測量員今天上午9時32分在蘆竹區南工路二段一處空地作業時，不慎墜入深達5米的水井內，因無法自行脫困，邱男趕緊以手機向消防局求援，蘆竹消防分隊派出14名消防人員、3名救護人員共17人到場救援。

▲桃園市蘆竹區一口水井23日傳出有地質測量員墜井意外，消防人員到場救護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員抵達現場後，發現邱員意識還算清醒，趕緊以繩索與梯子放入井底，將邱員拉上地面，邱員僅手腳處有輕微擦挫傷，10時許送醫治療，所幸並無大礙。至於墜井原因仍在調查當中。

▲桃園市蘆竹區一口水井23日傳出有地質測量員墜井意外，消防人員到場拉上地面，所幸意識清醒趕緊送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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