桃園10月大男嬰無呼吸心跳送醫不治　臉頰凹陷瘦成皮包骨

▲桃園市1名約10個月大男嬰22日晚間被媽媽送醫急救，醫護人員搶救後仍宣告不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子22日晚間帶著年僅10個月大男嬰到醫院急診，醫護人員發現男嬰時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治。醫護人員發現男嬰臉頰凹陷，身形比同齡幼兒更為嬌小且骨瘦嶙峋，懷疑營養不良或疑似受虐，目前已由警方報請桃檢相驗，以釐清男嬰真正死因。

檢警調查，22日晚間近8時許，1名女子抱著約10個月大男嬰到醫院求助，但醫護人員發現男嬰已呈現無呼吸心跳（OHCA）狀態，經急救後還是宣告不治，醫護人員檢視男嬰外觀並無明顯外傷，但男嬰幾乎是皮包骨且臉頰凹陷，身形比同齡幼兒還嬌小，懷疑可能營養不良。

據指出，男嬰姓徐，家中除父母外還有一名2歲姊姊，昨晚媽媽察覺男嬰有異狀，趕緊急送醫急，至於是否遭虐待還是長期營養不良，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清真正死因。

桃園家防中心表示，該名幼兒瘦弱但無外傷，實際死因需視相驗及檢警偵辦認定。該家庭於本市無相關通報，初步評估案姊受照顧情形無虞，家屬已出面處理協助，後續將視檢警偵查及司法相驗結果追蹤關懷輔導。

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