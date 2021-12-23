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高衩爆乳妹「無罩」熱舞男客影片瘋傳　高市府揹黑鍋氣炸喊告

▲▼網傳一段酒池肉林餐會片段 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲網路瘋傳一群爆乳高衩服辣妹在某餐會上熱舞男客，甚至「全場無罩」狂歡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來網路瘋傳一群爆乳高衩服辣妹在某餐會上熱舞男客，甚至「全場無罩」狂歡，且晚會活動為高市府經發局舉辦。對此，高市府經發局緊急嚴正澄清，該晚會活動是由民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，本局並未受邀或派員出席該活動，也無提供相關協助，強調將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出刑事告發。

從網路傳出的影片來看，這場餐會中找來一群爆乳穿著高衩服辣妹熱舞，且不只在台上跳，還走到場下跟男客熱舞、合影，不只表演者，場下賓客也全都沒人戴上口罩，網路爆料，這是高市府經發局舉辦的餐會活動。

對此，高市府經發局嚴正澄清聲明，經查，該晚會活動是由民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，本局並未受邀或派員出席該活動，也無提供相關協助。向主辦單位高雄市經濟發展協會理事長陳柏仰查證後，該協會是在12月18日在高雄某酒店舉辦會員大會，並於會後舉辦經發晚會。

經發局強調，針對網路不實消息散播及媒體未經查證報導，已嚴重影響本局聲譽與形象，同時對本局同仁戮力從公，服務市民的辛勞付出，造成無情的打擊和傷害。為維護本局聲譽和保護同仁不受汙衊，將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出刑事告發，以司法追究其刑責，決不姑息，以正視聽。

▲▼網傳一段酒池肉林餐會片段 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲網路瘋傳一群爆乳高衩服辣妹在某餐會上熱舞男客，甚至「全場無罩」狂歡。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市經濟發展協會則發出聲明文表示，本會於12月18日召開年度會員大會，與會成員及來賓並無公眾人物或政治人物，為純粹協會內部的餐敘及會議活動。當天現場參與的會員或來賓都有量測體溫及實名登記，會議過程中也都有配戴口罩，直到用餐時為方便用餐因此未配戴口罩。

協會表示，是因唱歌老師及舞者們帶動現場氣氛，部分參與的會員或來賓離開座位雖有攜帶口罩但未正確戴好口罩，此部分是否有違反防疫相關規定，目前與衛生局聯繫確認中，若有違反相關規定，本會誠摯表達歉意，往後會更加注意相關防疫規範。

至於餐會全場沒人戴口罩，高雄市衛生局表示，將請活動主辦單位陳述意見，釐清活動內容與相關細節，並依據事實後續辦理。

衛生局重申，目前疫情仍維持二級警戒，依據中央疫情指揮中心及高雄市疫情流行中心規定，於餐飲業唱歌、飲食、於室內拍攝個人或團體照時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，以維護自身健康。

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