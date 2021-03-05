鋼琴仙女彈到一半「脫了」！露雪乳螞蟻腰　網鼻血狂噴：春天來了

▲正妹原本穿著洋裝彈鋼琴。（圖／翻攝自YouTube／이지Leezy）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓知名網紅Leezy（임이지）時常會在YouTube上分享彈琴影片，頻道已有54萬訂閱，人氣相當高。日前就有網友注意到其中一則影片，發現Leezy原本以清新、氣質出眾的姿態現身，但到了關鍵的1分40秒，居然直接「脫了」，展現傲人雙峰，讓許多人大噴鼻血，直呼「又大又白的琴聲誰不喜歡」、「謝謝！訂閱了」。

有網友在Dcard上發文表示，他日前觀看YouTube時，因為被演算法推薦，進而看見了一部「仙女彈鋼琴」的影片。雖然他不了解韓文，但畢竟音樂不分國界，所以他還是耐心欣賞，只不過才看到一半，他就驚訝喊道，「怎麼彈一彈鋼琴，就把衣服給脫了？」

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貼文曝光後，不少老司機都嗨喊，「感謝大大無私分享」、「有夠無聊，浪費我3小時」、「什麼鬼？害我浪費一堆時間把她的影片看完」、「韓版Pan Piano」、「彈到一半衣服都彈掉」、「她首頁裡第一名紅色那套更...」、「你們都太膚淺了，我不斷重播就為了聽他那白色豐滿的琴聲，不說了，再去重播」、「蠻香的」。

▲正妹彈到一半就大露雪乳、螞蟻腰！（圖／翻攝自YouTube／이지Leezy）

從這支4分鐘的影片畫面可見，這個長髮、氣質清新的女生原本穿著一身橄欖綠的洋裝，演奏Joe Hisaishi的「Spring」，不過到了關鍵的1分40秒，上衣竟然不見了，她的身上只剩下細肩的翡翠綠比基尼，讓人大噴鼻血。而曲子演奏完以後，她還瞇著眼露出甜美笑容，並送上一個香吻，實在是微微一笑很傾城，讓人真的有種「春天來了」的感覺！

其實，這個正妹就是南韓知名網紅Leezy，她之前就常常分享自己彈琴影片，只不過穿性感比基尼真的很少見。她經營的YouTube頻道目前已有54萬人追蹤，人氣相當高，該片就是為了感謝粉絲支持所拍攝的。