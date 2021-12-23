「找誰講都沒用」彈頭2重砲文卻都消失！網驚：燒到周董了嗎

▲彈頭日前在個人臉書發文，開嗆陳建州。（圖／翻攝自彈頭臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）日前突在個人臉書發文，點名黑人陳建州，開酸「您不是所有天王最永恆的兄弟嗎？」事後雖然將該篇文刪除，但又再度發文，還hashtag一句「你找誰跟我講都沒用相信我」，這讓網友一驚，推斷是不是黑人有找人「處理」。而在第2篇文也刪除後，就有網友驚呼「燒到周董了嗎？」

本站稍早報導《彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」 爆神秘人想搓湯圓》，彈頭在臉書發文，女兒問他王力宏的事情「在幹嘛？」讓他無言以對，「我要怎麼告訴她？」並突然點名陳建州，砲轟「您不是所有天王最永恆的朋友嗎？」結果出事後卻噤聲，讓他看不起。

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事後，彈頭雖然將該篇文章刪除，但又再發一篇表達不滿情緒，「很無聊，X！浪費我時間」，並重點點出一句「#你找誰跟我講都沒用相信我」，留言處馬上有人驚呼「是不是去找周董講你？」據悉，「南拳媽媽」是周杰倫一手打造的樂團，彈頭是樂團的元老成員，和周杰倫維持著亦師亦友般的關係。

▲彈頭和周杰倫。（圖／翻攝自彈頭臉書）

話題一出，就有人在PTT的Gossiping板上發文「彈頭是被摸頭了嗎？」提到彈頭發文表達對黑人的不滿，但過不久就刪文，「是因為自己大哥跟裝熟的是麻吉，所以被摸頭了嗎？」畢竟彈頭原本烙下一句「#你找誰跟我講都沒用相信我」，但目前連第2篇文也刪除。

鄉民紛紛在貼文下熱議，「邱一下也怕被起底舊帳吧」、「燒到周董了嗎？」另外，別篇貼文中也有人討論這件事，「所以是暗指黑人PO文外私下還找人喬嗎」、「什麼時候支線開到那邊去了」、「感覺應該私下有糾紛」、「可能早就不喜歡黑了吧？趁這波噹一下」、「不過彈頭的意思，是若周出事，他會力挺到底吧？」