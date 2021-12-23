陳建州發聲明回擊！網讀到「文末2行」驚中計：黑人很會喔

▲黑人稍早回應彈頭指控。（圖／翻攝自黑人臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

黑人（陳建州）被「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）開酸「平常巴著天王跟狗一樣，出事後，逃得跟猴子一樣」後，稍早首度發聲回應，一共寫下400多字。不過就有網友看到文末後不禁傻眼，因為黑人這篇文章竟還不忘「無情工商」。

李靚蕾21日發文標記范瑋琪、黑人，說兩人與王力宏無不正當關係；事後則透露之所以會發文，是因為受到范黑夫妻所託。想不到沒多久後，又換成彈頭加入戰局，他狠酸黑人遇到兄弟出事，就逃得像猴子一樣，讓他看不起。

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面對彈頭指控，黑人一早發布400多字聲明，指一場家務事發展到現在，沒人是贏家，即使是朋友，他也無權無立場對外發言，不知道家務事全貌的他，選擇以陪伴的方式「陪他們繼續勇敢面對各自的人生」。黑人也說彈頭情緒性的發言，讓人感到莫名其妙，希望對方能對外說明清楚，以避免造成更多誤會。

▲黑人最後還邀請彈頭來看球。（圖／翻攝自黑人臉書）

值得一提的是，聲明的最後竟有「彩蛋」，黑人寫道，「同時還是非常歡迎南拳媽媽彈頭-宋健彰，帶著女兒一起來看球。」就有網友將聲明轉貼至PTT，好奇詢問大家覺得黑人的回應是否得宜？最後竟然還不忘業配。

底下網友則紛紛表示，「最後還工商是怎樣，笑死」、「無情工商，X」、「順便工商服務一下，很稱職」、「以為是澄清文，結果是無情業配」、「很會置入性行銷欸」、「很會工商喔」、「無情工商猝不及防」、「業配漂亮喔」、「趁機宣傳球賽XD」、「順便打廣告的概念」。

此外，也有些網友表示，「內容講得還好吧」、「回得不錯啊，互相拉抬也OK」、「黑人回應還算得體啦」、「黑人說也沒說錯，別人家務事真的干他X事」、「其實家務事多說多錯，何況他又男方朋友」、「隱藏支線任務要開啟了嗎」、「彈頭敢開副本就要說清楚」、「好多地方都在教大家閉嘴，別再擴大戰場」。