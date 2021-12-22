新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

▲池上警員將女子護送返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上分駐所於21日18時左右，接獲池上火車站站員通報稱「有1女子在站內喃喃自語，情緒有些不穩定，且一問三不知」，警員至現場了解，該名女子有身心障礙，她從新北市搭車至東部找媽媽，但因許久未回家，不知媽媽住處，所以在池上火車站內逗留徘徊；員警恐其情緒失控，先將其帶回所內，經與台東分局初鹿派出所拼湊線索，最終於22時左右，找到該名女子母親家；員警還暖心將她平安送返位於台東縣卑南鄉初鹿村家。

「我要回家」！池上火車站內傳來一陣陣的叫聲，原來有1女子在時而安靜、時而大叫，站內人員恐其失控，遂向池上分駐所報案請求協助；警員獲報後，隨即抵達現場；面對情緒不穩定的女子，員警耐心與其溝通，順利取得其證件，以警用行動載具M-police查詢後，聯繫上居住在新北市的丈夫，其稱太太因有身心障礙，情緒時好時壞，也不知她獨自搭車到東部，但應該是要去找住在初鹿地區的母親，「因為我們很久沒有回去探望，所以也不知道正確地址。」

員警為安撫其情緒，遂先行將他帶返所內，女子情緒也逐漸平復；經聯絡台東分局初鹿派出所，轉知該名女子母親住所環境及特徵，初鹿所內員警整合零星的線索拼湊找尋，終於皇天不負苦心人，就在龍過脈山區找到該名女子母親的住所；但此時已是深夜22時左右，已無公車可搭乘，且恐其情緒再次失控，員警遂護送其平安返家；其家屬對於員警的熱忱服務態度，一再給予肯定與感謝！