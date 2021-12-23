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「西瓜霜大王」病逝！小廠長逆襲一路變藥王　當地菊花賣爆了

▲▼ 西瓜霜創始人病逝 。（圖／翻攝自微博、時代週報）

▲西瓜霜被稱為破嘴神藥。（圖／翻攝自微博@科技財說）

記者蔡儀潔／綜合報導

破嘴神藥「西瓜霜」的締造者鄒節明21日病逝，享壽80歲。消息傳出後不少人表示哀悼，桂林當地一家花店老闆透露，前來購買菊花的顧客明顯增多，「好多人買了單只菊花，還來問這邊能不能定製花圈」。

▲▼ 西瓜霜創始人病逝 。（圖／翻攝自微博、時代週報）

▲鄒節明。（圖／翻攝自時代週報）

桂林三金22日上午發布公告，指「三金集團的奠基人、開創者」鄒節明在12月21日因病逝世，將在25日舉行遺體告別式。

據悉，鄒節明是中醫藥科班出身，從小就對中醫藥有濃厚興趣，1961年考上武漢大學生物系藥用植物專業，畢業後分配至桂林中藥廠，是全廠唯一大學生。

桂林三金的前身則是1967年成立的桂林中藥廠，當時由於缺乏核心技術，中藥廠一度面臨停產困境。期間，鄒節明研發了「三金片」，之後便將精力集中研制「西瓜霜」。

1974年至1977年，鄒節明自備試驗、器具，自費購買試驗材料，利用業餘時間進行西瓜霜新製備工藝的探索和研究，經過4年多努力，在1977年下半年完成整套製備工藝研究，通過新方法成功製備出西瓜霜原料霜。

▲▼ 西瓜霜創始人病逝 。（圖／翻攝自微博、時代週報）

▲鄒節明擔任廠長的照片 。（圖／翻攝自微博、時代週報）

1984年，鄒節明臨危受命擔任廠長，接手瀕臨倒閉的桂林中藥廠，並通過研發新藥、提高管理等措施使得公司起死回生，使這家名不見經傳的中藥作坊一躍成為廣西最大的醫藥企業。

桂林三金2009年6月成為A股IPO暫停9個月後，首家獲批上市的企業，募集資金6億餘元，成為桂林第五家A股上市公司。

因設計與主持研發桂林西瓜霜、三金片等32種中藥與民族藥新藥，鄒節明帶領桂林三金獲得中藥發明專利41項。鄒節明也因此被廣西當地媒體稱為「藥王」，2019年以46億元（人民幣，約新台幣200億元）身家登陸《胡潤百富榜》，列第902位。

▲▼ 西瓜霜創始人病逝 。（圖／翻攝自微博、時代週報）

▲桂林三金官網變黑白。（圖／翻攝自官網）

鄒節明病逝的消息傳出後，據《時代週報》報導，桂林當地一家花店老闆表示，22日前來購買菊花的顧客明顯增多，「好多人買了單只菊花，還來問這邊能不能定製花圈」。

網友們則紛紛表示，「啊，西瓜霜」、「感謝西瓜霜，口腔潰瘍的福音，舌根潰爛的救星」、「是他救活了三金」、「一路走好」。

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關鍵字：

西瓜霜桂林三金鄒節明

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