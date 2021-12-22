綠營質疑補選投票監選人員不足　顏寬恒：要不要回去找總統哭訴？

▲顏寬恒今接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒22日上午至烏日三民市場掃街，被問及對手林靜儀質疑補選當天，各投開票所的選監人員，由候選人推薦的人數還不到全部投開票所的一半，顏寬恒隔空反問，距補選僅剩10多天，到現在還在懷疑中選會的規定，是否也在質疑警察也是共犯結構？如對這規定有意見，因現在府院黨都是民進黨，「是否應該回去跟總統哭訴？」

本次中二補選選區內共設258個票所，每個票所由中選會配置監察員2名，共516個監察員，候選人平均分到104個可配置名額，屆時其他154個投票所無法派人監票，民進黨候選人林靜儀因此質疑中政府選舉公平性。

對此，顏寬恒今日表示，選舉剩下10多天，希望林靜儀提政見、願景以及建設，但到現在還在質疑中選會的規定，是否也相對質疑所有選監人員，包括警察都是共犯結構？這是中選會規定，如果對手對這個有意見，是不是應該回去跟總統哭訴，希望總統來改善或介入，因為現在府院黨都是民進黨，「我不懂她（林靜儀）提這個意見，到底是要做什麼，他是一介平民，包括所有候選人都是，只能遵照中選會規定辦理。」

▲顏寬恒上午前往烏日三民市場掃街拜票。（圖／記者白珈陽翻攝）

媒體問及，上屆立委選舉和這次罷免案，烏日區都是綠營票倉，今天掃街是否要突破綠營票倉？顏寛恒說，不應該是講誰的票倉，他們要訴求的是，提供烏日區未來更多的建設跟服務，就像他提出的政策三箭，公托、幼托以及農地工廠改善合法化，讓既有商圈可活化，生活機能也提升，烏日地區是新興人口區，希望可以讓更多選民認同。

顏寬恒說，他們會極力幫助地方轉型跟發展，所以不應該是任何政黨或政治人物，想要用意識形態綁架選區的選民，他相信自己過去擔任立委期間，對烏日所提的建議、建設及改善，選民可以見證、肯定，替他打分數。