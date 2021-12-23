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全世界僅44人達成！美女登山家集資「喊爬完14座巨峰」

▲詹喬愉。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

▲詹喬愉已爬完4座世界巨峰。（圖／翻攝臉書詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

網搜小組／劉維榛報導

美女登山家「三條魚」詹喬愉，足跡遍及珠峰、洛子峰、馬納斯盧、馬卡魯等巨峰，可說是亞洲少數「登上八千米高峰的女性登山者」，如今她再挑戰極限，喊出「要攀完14座8000公尺以上高山」，並透過募資平台來集資，引發網友關注。

過去，三條魚也拋出「能高安東軍的淨山募資計畫」，僅上架5天就募得90萬元，詹喬愉親自帶領一群志工上山執行計畫，為期10天的淨山行程，團隊盡最大所能聚集、整理垃圾。第一天上午，隊伍就開始發出求救訊號，不到中午，便從陡峭茂密的山坡搬回至少200公斤的垃圾，團隊也馬上尋求相關單位協助，將這部分的垃圾整理運下山。

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▲詹喬愉。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

▲詹喬愉爬馬卡魯峰，是世界第五高峰。（圖／翻攝臉書詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

而最近，三條魚想繼續完成攀完14座世界巨峰的夢想，據悉，迄今全世界僅44人完登14座巨峰，然而想一窺高峰的秘境，每年葬身其中的登山高手不計其數。三條魚透露，她目前已完成 4 座，未完成10座，因此想藉由募資，開創台灣攀登史嶄新的一面。

關於資金回饋部分，三條魚寫下3點計畫，包括「把愛送往尼泊爾」、「舉辦義務講座（三階段共60場）」及「淨山計畫」。

▼詹喬愉喊出要爬完14座世界之峰。（圖／翻攝募資平台）

▲詹喬愉。（圖／翻攝自Facebook／詹喬愉 - 三條魚Tri Fish）

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