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社會 社會焦點 保障人權

無視登山禁令！男闖惠蓀林場禁區受困　救難隊冒低溫花7小時救人

▲男子無視公告獨自登山迷途，幸獲救難隊員冒險搶救成功保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子無視公告獨自登山迷途，幸獲救難隊員冒險搶救成功保命（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

近日強烈冷氣團來襲，竟還有民眾違禁登山受困：徐姓男子日前從台中獨自前往南投仁愛鄉惠蓀林場，無視於場方設立禁止進入的告示牌、進入非開放範圍，打算攀登小初山，又遭遇大霧迷路、報案求援；仁愛地區警、消會同巡山員冒著不到10度低溫、在偏僻險峻的山路上漏夜前進搜救，費時7小時才找到徐男，助其平安脫險。

仁愛警分局表示，12月4日接獲來自台中市的徐姓男子報案，表示他獨自一人騎乘普通重型機車來到南投縣仁愛鄉惠蓀林場，從「登山口」進入欲攀登小初山，並計畫於當日下午5時許下山，因山區起濃霧導致迷途、不知身在何處，故致電110請求警方協助。

▲男子無視公告獨自登山迷途，幸獲救難隊員冒險搶救成功保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

中原派出所獲報後，先請報案人於原地等待警方到場切勿離開，再以電話聯繫報案人加入警方line通訊軟體以便定位，另一方面立即派遣副所長陳嘉民、警員陳錦福2人，與消防隊員2人、惠蓀林場巡山員2人、山警1人，合計7人共同組成救難隊前往營救。

▲男子無視公告獨自登山迷途，幸獲救難隊員冒險搶救成功保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

然而，救難隊經通訊軟體定位後，發現徐男所在位置距其所謂的「登山口」僅約6公里，但從該「登山口」到小初山的路線，並不屬於惠蓀林場遊樂區的開放範圍，場方也早已於所謂的「登山口」前豎立告示牌，勸導遊客切勿進入，徐男顯然無視禁令逕自登山才會涉險受困。

仁愛分局表示，該條登山路線人煙罕至、路面崩壞、雜草叢生，加上山路崎嶇；沿途多處斷崖峭壁，又時值深夜、氣溫不到攝氏10度，救難隊從海拔600公尺爬升至1500公尺，歷時7個小時，才在5日凌晨3時許尋獲徐男，將他平安搶救下山，整個過程可謂驚險萬分。

仁愛警分局呼籲，遊客登山前應作好期前規劃、備妥攀爬裝備等相關工作，並切勿違反管理單位的規定或公告，避免浪費救援資源、徒增自身的危險。
 

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