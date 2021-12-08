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A股史上最貴新股9日發行　禾邁股份557.8元／股...中一張賺128萬

▲禾邁股份,A股,太陽能,科創板,光伏。（圖／CFP）

▲杭州禾邁生產的智慧太陽能產品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸禾邁股份7日宣布首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，發行價定價為557.8元/股，9日於網上申購。消息發出後，禾邁股份也成為A股史上公發行價最高的新股。公告顯示，禾邁股份本次公開發行股票1000萬股，發行後總股本為4000萬股；發行後總市值223.12億元（人民幣，下同），對應募集資金55.78億。

▲禾邁股份,A股,太陽能,科創板,光伏。（圖／CFP）

▲禾邁股份以光伏（太陽能）逆變器衍生的設備為主力產品。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，招股說明書顯示，禾邁股份是一家以光伏逆變器等電力變換設備及電氣成套設備為主要業務的高新技術企業。在光伏（太陽能）逆變器領域，產品包括微型逆變器及監控設備，以及根據微型逆變器理念設計的模塊化逆變器及其他電力變換設備。

從業績來看，禾邁股份於2020年、2019年、2018年的營收分別為3.07億元、4.60億元、4.95億元；淨利潤1.04億元、0.81億元、0.16億元。2021年上半年，營收則為3.18億元，淨利潤0.79億元。

據了解，義翹神州在2021年8月才以每股292.92元的歷史最高發行價，超越由石頭科技保有的271.12元／股最高價，時隔3個月，禾邁股份便將此紀錄翻了近一倍。

數據顯示，A股2021年共有11家新上市股票發行價超過100元／股，有10家上市當天收盤漲幅均超過100%。因此，禾邁股份可能也會成為一支「神籤」，中一張或將盈利28萬元人民幣（約128萬元新台幣）。

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