3劑疫苗也難擋新冠！老翁喝茶帶病毒回家傳8人　最小患者才4月大

▲馬來西亞一名老翁外出喝茶時不幸染疫，還將病毒帶回家傳給了家中8人。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞遭遇大水災之餘，新冠疫情也持續升溫。雪蘭莪（Selangor）州有一名已接種新冠加強劑的老翁，在外與朋友喝茶時意外染疫，還將病毒傳染給家中其他成員，導致一家13口有8人確診，其中最小的患者只有4個月大。

據當地媒體報導，馬來西亞自12月初開始展開新冠加強劑接種計劃，然而隨著疫情升溫，當地還是頻頻傳出突破性感染案例。來自反對黨「民主行動黨」的李凱鳴最近透露，他的團隊最近共接獲14宗來自雪蘭莪州的確診病例，其中還有1名患者已施打3劑疫苗，卻依舊出現突破性感染。

出現突破性感染的患者是一名已接種加強劑的老翁，他在12月7日外出與朋友喝茶時不幸染疫，並在回家後將病毒傳染給其他家庭成員，導致一家13口中有8人確診新冠，其中包含2名年齡介於60至70歲的男子、4名5至8歲的兒童和一名4個月大的嬰兒。

馬來西亞於22日通報新增3519宗新冠病例，已連續2天單日確診上看3000宗，顯示疫情有再次升溫的趨勢。衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）表示，當地爆發的百年一遇洪災可能會讓疫情帶來變數，因此政府預計未來的確診病例數還會上升。

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