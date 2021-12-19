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「一年份」衛生棉天天送！限時募集3千姊妹享呵護　加碼抽iPhone13

App活動小組／綜合報導

解妳的悶、讓妳享福，一年份衛生棉大方送～加碼再抽iPhone13！慶祝東森購物網「涼感保養衛生棉」新上市，即日起，限時開放新聞雲會員抽獎、兌換，姊妹們快來一起享呵護。

12/20(一)起，平日抽、假日換，總計3,750名幸運，農曆年前天天有獎！

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

【獎品怎麼送】

活動時間自12月20日(一)起，至2022年1月28日止，平日、假日玩法各不同！

-

1.平日限時抽

平日天天限時下注，請於開放下注時間，打開新聞雲App，由會員中心進入「全民搶寶」活動。使用東森幣下注，就有機會抽中三大禮：

⏱限時12:00~13:00下注，抽「衛生棉一年份」大呵護。
⏱限時12:00~14:00下注，抽「兩包好體驗」享輕福。

提醒您，每次下注，都有機會抽iPhone13！每兩週就送出一支！

-

2.假日限量換

假日好康不間斷！每週六上架會員中心「好禮回饋區」，週週釋出150名以上。

趕快使用新聞雲App看新聞、存好東森幣，準時把好禮換回家！

＊App會員中心跑馬燈，會有上架時間提示喔。

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

【三步驟準備被呵護】

1.下載新聞雲App
【點我下載】

2.註冊ETtoday新聞雲會員

3.綁定東森購物會員帳號，新會員綁定後即獲得300東森幣，可開始下注、兌換。

（如無東森購物網帳號，請記得註冊喔！）

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

小訣竅1：天天打開新聞雲App，登入、瀏覽、分享新聞，每天最多可再得60枚東森幣。
小訣竅2：留意會員中心跑馬燈，新會員專屬活動，可多領888枚東森幣！

12/20(一)起，至2022年1月28日，快下載ETtoday新聞雲App，加入三千幸運姊妹們的行列！


【點我下載】

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