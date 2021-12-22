　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喊卡唐鳳演講遭疑「顧慮中國」　南韓青瓦台回應：出於外交原則

▲▼行政院會後記者會，衛福部次長薛瑞元、政委唐鳳、經濟部次長林全能。（圖／行政院提供）

▲唐鳳原定16日上午線上演講，當天凌晨得知被取消。（圖／行政院提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

行政院政務委員唐鳳受南韓政府邀請，原定16日上午於「2021第4次工業革命全球政策會議」線上演講，卻在當天凌晨得知被取消，台灣外交部及駐韓代表處皆公開表達抗議，指責韓方有失禮儀。繼南韓外交部21日出面回應，青瓦台官員22日也說明，「與其說是顧慮中國，應該說是遵循我國外交原則。」

綜合韓媒報導，主辦這場會議的「南韓第4次工業革命委員會」直接隸屬於南韓總統，16日活動當天凌晨臨時取消邀請唐鳳。由於中國面對台灣問題格外敏感，引發南韓外交人士質疑，政府可能是顧慮到中國立場，才會臨時喊卡。

根據《韓聯社》，青瓦台高級官員22日對此向記者說明，取消對唐鳳的邀請是綜合考量諸多狀況後的決定，「與其說是顧慮中國，應該說是遵循我國外交原則」，但在經濟、文化領域透過非官方關係擴大與台灣實質交流的方針並無改變。

分析指出，這番話代表南韓政府此舉並非單純出於和中國的關係，也是考量到南韓與台灣並無正式外交關係。

南韓外交部官員此前則於21日表示，此舉是綜合各項考量後作出的決定，強調台韓保持非官方務實交流的基本立場不變，且中方未曾介入，與青瓦台22日的回應大致相同。

►唐鳳演講「當天突遭取消」　南韓外交部：綜合考量後的決定

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／Yumi 吞藥後首發聲！否認「假就醫」：很痛心
快訊／馬妞前夫摩鐵激戰人妻！　判決出爐
全台「凍成冰庫」剩10°C↓時間曝　雨彈也攪局
徐若瑄3次聲明都沒講到重點！　律師「直接給範本」：這幾句就夠
「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒
結婚4周年「嫩尪摟妹」被拍！　蕭淑慎不爽回應：自己看著辦
快訊／兄弟確定釋出7人！　簽回劉貴元、張聖豪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子裝抽水泵遭「吸入碎屍」畫面曝！　老父崩潰：手跟頭都沒找到

3劑疫苗也難擋新冠！老翁喝茶帶病毒回家傳8人　最小患者才4月大

在北韓用微信就叛國！強扣間諜罪　金正恩「掃蕩戰」目標不是北京

1990年波灣戰爭　美國曾要求日本出動自衛隊赴中東

喊卡唐鳳演講遭疑「顧慮中國」　南韓青瓦台回應：出於外交原則

日漸凍症老翁魂斷安養院！疑呼吸器遭人切斷　警急轉他殺調查

溫和比特犬「看到小狗」突然發獸性　恐怖撕咬19歲少女畫面曝光

英國Omicron死亡累計14例　首相強生認了：擴散速度前所未見

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

男子裝抽水泵遭「吸入碎屍」畫面曝！　老父崩潰：手跟頭都沒找到

3劑疫苗也難擋新冠！老翁喝茶帶病毒回家傳8人　最小患者才4月大

在北韓用微信就叛國！強扣間諜罪　金正恩「掃蕩戰」目標不是北京

1990年波灣戰爭　美國曾要求日本出動自衛隊赴中東

喊卡唐鳳演講遭疑「顧慮中國」　南韓青瓦台回應：出於外交原則

日漸凍症老翁魂斷安養院！疑呼吸器遭人切斷　警急轉他殺調查

溫和比特犬「看到小狗」突然發獸性　恐怖撕咬19歲少女畫面曝光

英國Omicron死亡累計14例　首相強生認了：擴散速度前所未見

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

伊朗2列火車相撞！車廂出軌傾斜　至少22人受傷

網羅他隊球員補強戰力　兄弟：還在評估中

Yumi 吞藥後首發聲！　工作人員否認「假就醫」：我們很痛心

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

青埔特區剛性需求強！　專家指「房市展望比新竹還出色」

勾人妻上摩鐵！還傳曖昧對話　「馬妞前夫」馮光榮要賠10萬

孔劉登月「伴侶要找女生」　《寧靜海》鄭雨盛飛半個地球追裴斗娜

等了2年...生祥樂隊要開唱了！　力邀「年輕世代樂團」助陣

湖人拒拿他換羅瑞還砸8.9億續約　霍頓-塔克卻創隊史最慘三分紀錄

男子裝抽水泵遭「吸入碎屍」畫面曝！　老父崩潰：手跟頭都沒找到

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

國際熱門新聞

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

兒子婚後帶老婆回家　爸爸一看傻眼：是我前妻

猴群報復摔死250狗　嫌犯抓到了

SOD是真的！菜鳥女警抖臀蹭男上司　艷舞影片曝

馬達加斯加直升機墜毀　部長游泳12小時上岸

南海驚現詭異漂浮坦克！印尼軍方證實

機長打賭盲降秒墜400m　70人慘死

潑元宇宙冷水　馬斯克2字形容

歐盟承認台灣數位疫苗證明　22日起生效

俄烏情勢緊張　楊永明：美國不會為了烏克蘭開戰

杜拜王妃離婚逃英國！今獲203億贍養費

他車禍無傷脫困　竟是恐龍裝救命

王力宏渣男行徑曝光！專家：有1行為就是出軌了

更多熱門

相關新聞

日漸凍症老翁魂斷安養院！疑呼吸器遭人切斷

日漸凍症老翁魂斷安養院！疑呼吸器遭人切斷

日本大阪府一名患有漸凍症的62歲男子21日上午11時半左右，被發現死亡於老人安養中心。然而經過調查，該名長年臥病在床的老翁生前呼吸器電源曾經被切斷，警方懷疑死因並不單純，因此全案轉往他殺方向調查。據悉，事發前，曾經有同為老人安養中心的長者進入其房內。

東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光！

東京迪士尼閃電宣布「停賣氣球」　原因曝光！

日本鰻魚驚爆造假！用中國魚冒充5年　日批發商鞠躬謝罪

日本鰻魚驚爆造假！用中國魚冒充5年　日批發商鞠躬謝罪

日爆首例Omicron社區傳染！一家3口「找不到感染源」

日爆首例Omicron社區傳染！一家3口「找不到感染源」

大阪縱火男「緊抓罹難者」不讓逃！監視器錄下殘忍行徑

大阪縱火男「緊抓罹難者」不讓逃！監視器錄下殘忍行徑

關鍵字：

唐鳳日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面