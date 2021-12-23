疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

▲Panasonic建築設備新品，針對疫後新生活，協助民眾打造乾淨空氣的家、智慧生活的家。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

疫情大大改變許多人的生活型態，民眾在挑選居家產品時，更看重的是產品的防菌抑菌功能，Panasonic新品也以防疫為主軸，為居家生活帶來新樣貌。

▲▼Panasonic建築設備新品，提供民眾住宅解決方案。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣松下銷售建築設備營業本部真下宗治總經理表示，「今年Panasonic以「New Normal」新空間概念，提供消費者最佳的住宅整體解決方案，以「IAQ 空氣品質的改善」、「抑菌、抑制病毒提案」以及「上質空間與生活風格」等三大提案，賦予住宅空間全新樣貌。」

▲台灣松下銷售建築設備營業本部真下宗治總經理受訪表示，在全球疫情衝擊下，抗疫新生活型態成為未來趨勢。（圖／記者謝盛帆攝）

病毒主要透過空氣、飛沫、接觸等途徑傳播，家中把手、電器開關衛浴等空間都是高風險區域，如何降低感染風險，從進家門做起。

非接觸熱感應自動開關，不用手動就能開啟光源，就連室內把手以及木地板，都有抑菌抑制病毒的加工塗層，還有除菌功能的電子衣櫥，藉由UV紫外線與高溫蒸氣雙重除菌，一掃外出衣服帶回來的細菌，尤其室內空氣品質更是不能忽視。

▲▼Panasonic推出非接觸熱感應自動開關，降低手部與開關的接觸，預防接觸傳染，電子衣櫥除了具備除臭、除皺外，還有UV除菌等功能。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣松下銷售建築設備營業本部真下宗治總經理表示，「在空氣品質的改善上，透過經SGS測試可過濾PM2.5，達99.9%的Panasonic全熱交換器，加上搭載nanoe X健康科技的空調空質商品陣容，提供全方位IAQ解決方案，讓住宅空間變得更清新健康。」

衛浴設備全自動洗淨馬桶，搭載獨家便蓋自動閉合洗淨模式，空間設計部分，日本製的系統廚具，玻璃鏡面收納櫥櫃加上LED吸頂燈，消費者輕鬆就能打造高質感空間，讓住宅不再只是單純的居住場所。