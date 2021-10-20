創造居家生活空間價值　Panasonic秋季新品提供美好生活提案

▲日系家電Panasonic秋季新品發表會，以「創造居家生活空間價值」作主題，提供消費者更具健康與智慧的美好生活提案。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

疫情改變了民眾生活型態，也讓居家空間更受重視！日系家電領導品牌Panasonic舉辦2021年秋季新品發表會，便以「創造居家生活空間價值」作為主題，整合先進技術、頂級家電及綜合商材，打造廚房、客廳、臥室、衛浴清潔等四大展示區，提供消費者更具健康與智慧的美好生活提案。

▲▼Panasonic提供全方位的廚房空間解決方案。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來表示，後疫情時代下，人們待在家的時間變長了，如何讓消費者居家生活，變得更智慧、更便利，就是家電發展的重點，以廚房來說，透過頂級保鮮的電冰箱、輕鬆料理的調理家電，搭配Panasonic系統廚具，結合排油煙機、烘碗機以及IH調理爐，打造無火料理的安全廚房空間，讓消費者可以盡情享受自煮健康料理的樂趣。

▲居家防疫讓對衛浴與衣物清潔更加重視。

▲Panasonic全新電子衣櫥具備除臭、除皺、UV除菌等功能。

居家防疫不僅掀起自煮風潮，也讓民眾對衛浴與衣物清潔更加重視，Panasonic不但展示一系列便座潔淨設計和各式洗衣機，還帶來除臭、除皺、UV除菌一機到位的全新電子衣櫥。而在美容護理方面，包括奈米水離子吹風機、沖牙機、以及蒸氣電熨斗都再升級，為居家生活注入多一點儀式感。

▲▼電視遙控器的智慧聲控，讓電視成為家中的管家。

針對智慧住宅的控制核心「客廳」，Panasonic也提供新的解決方案。台灣松下銷售家電營業本部總經理張天來指出，Panasonic致力於IOT智慧家電的發展，除了手機的Smart APP可以遠端控制家電外，今年再藉由電視遙控器的智慧聲控，讓電視成為家中的管家，除了可以聲控家電，更能隨時掌握冷氣溫度、除濕機的濕度等狀況，而且當衣服洗好了還會主動通知，讓消費者真正做到「智慧聯網 享受無限」。

▲Panasonic奈米水離子吹風機也再升級。

從食物保鮮到輕鬆料理，從衣物清潔到收納護理，從便利操作到智慧聯網，從美容護理到個人沙龍，Panasonic提供消費者最完善的住宅空間解決方案，也實現了更好的生活願景。