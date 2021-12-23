科技公司善心董座自費300萬　南投第一台巴騰堡格紋救護車報到

▲南投縣政府獲贈全縣第一輛「巴騰堡格紋」救護車（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投人口老化嚴重，加上草屯鎮等地區人口密集、救護車需求量越來越大，廣隆光電科技董事長李耀銘慷慨斥資逾300萬、捐贈救護車及隨車救護器材予縣府消防局，也是南投第一輛採「巴騰堡格紋」的救護車；消防局指出，透過格紋交錯的反光方格可提升辨識度、增強醒目程度，應用在緊急車輛如警車、消防車、救護車車身塗裝，在夜間出勤時更能提高安全性。

捐贈儀式於今天上午於草屯消防分隊舉行，由縣長林明溱代表受贈，並回贈李耀銘感謝狀及紀念品；林明溱表示，李耀銘平時即熱心公益，該公司基金會長期幫助縣內貧困家庭，此次又自掏腰包捐贈救護車，相信能提高到院前緊急醫療救護服務品質、提高病患存活率和草屯地區的整體緊急救護量能，也感謝李耀銘事業有成後仍能回饋社會、造福鄉里，善盡企業的社會責任，。

縣府消防局長林聰吉示，「巴騰堡格紋」為救護車增添高可視性標記，因外觀和德國巴騰堡蛋糕的橫切面圖案非常相似，所以被稱作「巴騰堡格紋」；該救護車也配備各式最新救護器材，尤其是電動擔架床，不但可輔助救護人員抬高和推動的施力，也能減少震動、紓緩病人的不適感，可望提供縣民最好的救護醫療品質，也提供消防救護人員更好的安全保障。

李耀銘表示，他本身就住在消防隊附近，每天看著救護車進出、載送搶救，深有所感，因此本著能力所及範圍內、以在地人回饋鄉里的心情來捐救護車，希望能幫助到更多人，自己也覺得很有意義。



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