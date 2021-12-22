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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

潛艦國造傳弊案　海軍反駁：違約廠商均已解約「絕無浪費公帑」　

▲台灣國造潛艦項目的比例模型。（圖／取自中華民國海軍）

▲台灣國造潛艦的比例模型。（資料照／取自中華民國海軍）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，近期多位立委接獲陳情稱，台船向土耳其以200多萬美元（約5600萬新台幣），原定在今年4月16日取得「魚雷誘標」等輸出許可，但迄今沒有下文，全案可能「打水漂」恐淪為一樁弊案。對此，海軍司令部22日晚間表示，媒體報導並非事實。

海軍司令部指出，潛艦國造案工程艱鉅，裝備籌購過程均納入具備生產潛艦裝備的國家參與，如遇情勢變化，海軍均彈性調整籌獲策略，並已克服且都有備案因應，目前均在計畫節點正常執行。

海軍司令部也說，潛艦國造案在海軍嚴格監督下，台船裝備採購均依合約規定辦理，針對違約無法付委的廠商，均已解約且全數收回預付款，絕無浪費公帑情事，在此特別澄清聲明。

海軍司令部強調，本案依海軍規劃期程執行，均依法依約，並在立、監兩院監督下，完成潛艦國造任務，籲請國人支持。

針對此議題，國防部長邱國正22日上午坦言，潛艦國造工作「蠻艱鉅的」，當中會遇到很多狀況，不過每個狀況要推動之前都有備案；的確現在面臨「小卡關」，不過也已經在處理了，而且處理都蠻順暢的。

媒體追問，有人質疑此案是獨惠土耳其廠商，邱國正表示，不是這樣的，國防部針對採購也會有比價程序，合乎要求、預計達到的目標，才會做出決定，至於遇到小的窒礙的問題，就改採取備案。

另對媒體問及卡關原因，邱國正回應，很多原因啦，我國外交的狀況大家都很清楚，「假如人家不願意看到工作推動發展的話，也可以講無所不用其極，但我們都要去面對。」

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