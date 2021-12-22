Delta入侵…她發文急喊「屏東快四級」！下場GG了

▲屏東縣枋山鄉面臨Delta入侵期間，趙姓女網友發文「屏東快四級了」遭裁罰3千。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

屏東縣枋山鄉今年6月發生印度變種病毒Delta群聚染疫事件，不料，同時間卻有一名趙姓女網友於Instagram上發文稱「屏東快四級了」，事後被認定是散佈謠言，裁罰3千元。趙女不服提出抗告，日前法院駁回，不得抗告。

判決指出，趙女今年6月27日上午11時許，於Instagram上發文稱「雙寶防疫餐。屏東快四級了，朋友快點送物資來我家」。事後，屏東簡易庭認為，趙女散佈謠言，足以影響公共安寧，將她裁處3千元。

趙女不服提抗告，主張自己的貼文只是想表達對友人送物資的感謝，且當時因看到標題寫屏東封村、提升為準四級的新聞影片，覺得屏東疫情好像很嚴重，擔心疫情發展才用了「快四級了」的字眼，並無惡意散播、造謠之意。

對此，屏東簡易庭認為，從貼文中難以得知有何感謝朋友之意，且趙女身為具有正常智識能力、相當生活經驗的成年人，應具有查證正確疫情警戒資訊的能力，在疫情極需控制、消滅的情況下，一切與疫情相關的資訊應審慎且正確、真實，以保障全體國人的生命身體健康權益，因此不採信趙女說詞，駁回抗告定讞。