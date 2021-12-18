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「3家美食」轉型線上團購大成功！在家就能吃到鯖魚菲力、松阪豬

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲3家食品品牌在疫情之下轉型成功。（圖／原味時代、凍洋海鮮、先拼鮮，下同）

文／女子學

2021 年，對台灣而言是個不平靜的一年。自認防疫得當的我們，於年中爆發了嚴重的 COVID-19 本土疫情，病毒來得太快太兇猛，重創各產業之餘，更深深影響市場趨勢及發展走向。

疫情期間，人們消費型態改變：不能到餐廳用餐改用「外帶」、不敢出門採買改叫「外送」，大家紛紛以「線上」、「團購」的方式補足生活所需品。因應此波浪潮，不少品牌趁勢轉型，反倒做出口碑與聲浪。精選 3 家在疫情之下正成長、轉型成功之食品品牌，非常時期我們更該透過營養、健康的飲食來守護自己與家人的健康！

1.原味時代

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲原味時代創辦人 Winnie，用低醣的黃豆皮取代傳統麵皮製成水餃，口感扎實、富含嚼勁，健康再加分。

2016 年因為母親的一場病，讓創辦人 Winnie 和 Miranda 姐妹決定重新審視身邊「吃」進去的食物，抱持著想保留食物天然原味、去除多餘添加物的想法，創立了原味時代。2019 年，品牌搭上「減醣」風潮，研發全台首創的「低醣千張餃」，以黃豆皮取代精緻麵粉製成的水餃皮，不僅讓更多人能享受食物自然的味道，也使慢性病者得以有機會品嘗，創造月銷萬盒的佳績。

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲品牌近年陸續推出許多低醣食品，配合現代人多元的飲食習慣，滿足不同的消費者。

在品牌成立的第 5 年遇上 COVID-19，使原味時代業績提升了 30%，姐妹倆更積極舉辦官網促銷活動、與團媽合作，透過線上銷售滿足購買者的需求。現階段則是規劃與各大通路（全家、萊爾富、誠品、無毒的家…等）合作，試圖增加品牌曝光度，也要把「少添加」、「多原味」、「多健康」的理念做推廣，為未來實體銷售之計畫鋪路。

2.凍洋海鮮

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲「凍洋 Oceanice」品牌共同創辦人王文揚與王文宜。

成立於 2019 年的「凍洋 Oceanice」，母公司為台灣冷凍海鮮加工出口大廠晟品有限公司。顧名思義，便是將剛打撈起的海鮮，用急速冷凍技術鎖住海產的鮮度，讓美味得以原封不動地端上餐桌；此外，品牌秉持「減塑」、「環境保育」的原則，前端先仔細控管原料，去除不需要的部位，留下精華部位以適當的份量包裝，以優惠、高 CP 的價格回饋消費者，讓忙碌的現代人，隨時都能享用到新鮮水產。

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲透過簡單的包裝或加工，希望把最新鮮的水產送達每一個家庭。

雖創立不久旋即碰上的疫情考驗，少了許多直接和消費者面對面的機會，但透過網路行銷、活動促銷、團購，不僅讓更多人認識凍洋、刺激回購率，也讓品牌能利用「冷凍海鮮」的技術，開拓不一樣的產品線，像「手工鬼頭刀魚丸」、「蒜香奶油挪威鯖魚菲力」等，簡單的料理加工，就能帶給消費者豐富且便利的選擇。

3.先拼鮮（東海生鮮）

▲食品轉型。（圖／女子學）

▲先拼鮮品牌負責人江振德。

大家熟悉的去骨鹹酥雞、豬肋排、 松阪豬，現在在家裡也能吃的到！由兩位東海大學畜牧系畢業的老闆創立，集結產業經驗與專業，從飼養、屠宰、分切、加工、包裝，每一步皆嚴格把關、檢驗監測，品牌採用高規格 IQF 高規格冷凍技術，透過瞬間凍結鎖住肉品的原汁原味，保留營養價值，讓注重食安和健康的消費者，可以輕鬆打造專屬的「家庭牧場」！

▲食品品牌轉型。（圖／女子學）

▲先拼鮮將好的肉品加工製成美味健康料理，想吃好食物就是這麼簡單。

疫情期間，先拼鮮跟上「線上銷售」熱潮，配合電商、團購等通路，快速打出知名度，成為親子客群中的新寵兒。另外，運用在地化行銷，將「地緣」延伸，配合機車外送拓展不同的客源，並帶入季節性的優惠刺激購買率；在商品開發面，近期則推出健康餐盒，以本身新鮮肉品優勢，將主菜變成一大亮點，不論是偶爾想喘口氣的自煮家庭，或是想快速享用餐食的人都很適合。

這一兩年， COVID-19 改變的不僅是我們的生活，更深刻影響市場循環，如何在瞬息萬變的環境找到商模、商機，除了持續開發新商品、創造新行銷方式外，多元的「線上通路」亦是不容小覷的一環，如何在藍海中順利「轉型」，正是各行各業必須持續學習的課題。

延伸閱讀：

非常時期在家最安全，享受 5 款快速即食好夥伴，美味伸手可得！

冬天在家怎麼煮？參考人氣團購主果果媽的 3 樣好物推薦：火鍋湯底、實用調理鍋，輕鬆做出健康餐點

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學COVID-19食品轉型創業品牌轉型團購

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